Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич предложил кандидатуру главы МО на пост главы Сербской прогрессивной партии
Мир
В СНБО заявили о возможности ВСУ начать контрнаступление «хоть завтра»
Общество
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния режиссера Панфилова
Мир
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Происшествия
Очевидцы сообщили о возгорании на московском рынке «Садовод»
Мир
Захарова обвинила Запад в обострении ситуации между Сербией и Косово
Мир
Премьер Грузии поддержал решение России о восстановлении прямого авиасообщения
Мир
Зеленский ввел новые санкции против России
Мир
МИД прокомментировал заявления Японии о ядерной активности РФ
Мир
Лавров назвал Украину террористическим государством
Мир
Лавров заявил о сомнениях на Западе в адекватности руководства Украины
Мир
В Китае из-за взрыва фейерверков погибли четыре правоохранителя и двое пропали

СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии

Sohu: из-за появления ядерного оружия России в Белоруссии Украина задрожит от страха
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз России и Белоруссии может составить конкуренцию всему НАТО в рамках размещения ядерного оружия. Такое мнение содержится в публикации в китайском издании Sohu 27 мая.

В материале указано, что США размещают ядерные боеголовки на базах, которые принадлежат европейским союзникам. Именно поэтому издание предположило, что с размещением ядерного оружия РФ в Белоруссии этот союз станет не только конкурентом НАТО, но и угрозой для Украины, дополняет «Газета.Ru».

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — отмечается в публикации Sohu.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая сделал заявление о том, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Разговоры о том, что комплекс «Искандер-М» будет направлен в Белоруссию, начались еще в начале весны.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.

Вместе с тем 25 мая глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой.

Страны Запада, в свою очередь, не раз выражали негативное мнение относительно размещения ТЯО в Белоруссии, граничащей с Украиной. Так, президент Джо Байден заявил, что отрицательно относится к этому событию.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва и Минск имеют права обеспечивать себе безопасность в условиях напряженной обстановки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию, в том числе в рамках безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023