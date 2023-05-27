СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии

Союз России и Белоруссии может составить конкуренцию всему НАТО в рамках размещения ядерного оружия. Такое мнение содержится в публикации в китайском издании Sohu 27 мая.

В материале указано, что США размещают ядерные боеголовки на базах, которые принадлежат европейским союзникам. Именно поэтому издание предположило, что с размещением ядерного оружия РФ в Белоруссии этот союз станет не только конкурентом НАТО, но и угрозой для Украины, дополняет «Газета.Ru».

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — отмечается в публикации Sohu.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая сделал заявление о том, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Разговоры о том, что комплекс «Искандер-М» будет направлен в Белоруссию, начались еще в начале весны.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.

Вместе с тем 25 мая глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой.

Страны Запада, в свою очередь, не раз выражали негативное мнение относительно размещения ТЯО в Белоруссии, граничащей с Украиной. Так, президент Джо Байден заявил, что отрицательно относится к этому событию.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва и Минск имеют права обеспечивать себе безопасность в условиях напряженной обстановки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию, в том числе в рамках безопасности.