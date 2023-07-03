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В СФ отреагировали на планы Германии и Дании направить Киеву десятки танков

Цеков о планах ФРГ и Дании поставить Киеву десятки танков: они уже не могут остановиться
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Запад понимает, что Украина проигрывает, поэтому поставляет ей новое вооружение. Об этом 3 июля «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

«Это продолжение конфликта на Украине, продолжение военных действий. Они остановиться не могут, не могут смириться с тем, что они Украину проигрывают. Поэтому предпринимают различные шаги», — сказал Цеков.

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Ранее в этот день в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии около 30 человек устроили демонстрацию перед зданием местной школы, где министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проводила встречу со старшеклассниками. Протестующие выступили против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта.

19 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

12 июня Писториус подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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