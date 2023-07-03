Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия освободила от исполнения антироссийских санкций 33 компании
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о передаче десятков танков Leopard Киеву в ближайшие дни
Мир
Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине
Политика
В РАН оценили вероятность выхода Оркнейских островов из состава Великобритании
Авто
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
Мир
Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн
Общество
Суд ЛНР приговорил к 14 годам кинувшего гранату в жилой дом боевику ВСУ
Общество
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
Общество
ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
Мир
В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м
Мир
СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
Интернет и технологии
Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
Туризм
Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани
Сюжет:

Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине

0
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии в понедельник, 3 июля, около 30 человек устроили демонстрацию перед зданием местной школы, где министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проводила встречу со старшеклассниками. Протестующие выступили против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта, передает газета Berliner Morgenpost.

Как утверждает издание, один человек, который не входил в группу демонстрантов, бросил два яйца в здание образовательного учреждения. На нарушителя составили протокол за нанесение ущерба чужому имуществу.

Уточняется, что Бербок беседовала со школьниками на тему противодействия правому экстремизму.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

Ранее, 19 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Берлине предрекал Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

14 июня Столтенберг заявил, что Киев потерял западную военную технику в ходе наступления. Он рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников представит доклад по этой теме.

За день до этого министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023