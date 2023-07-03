Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине

В городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии в понедельник, 3 июля, около 30 человек устроили демонстрацию перед зданием местной школы, где министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проводила встречу со старшеклассниками. Протестующие выступили против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта, передает газета Berliner Morgenpost.

Как утверждает издание, один человек, который не входил в группу демонстрантов, бросил два яйца в здание образовательного учреждения. На нарушителя составили протокол за нанесение ущерба чужому имуществу.

Уточняется, что Бербок беседовала со школьниками на тему противодействия правому экстремизму.

Ранее, 19 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Берлине предрекал Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

14 июня Столтенберг заявил, что Киев потерял западную военную технику в ходе наступления. Он рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников представит доклад по этой теме.

За день до этого министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.