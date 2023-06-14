В НАТО подтвердили потери западной техники и ждут от Киева доклад

Украина потеряла западную военную технику в ходе наступления. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Когда начинается такое масштабное наступление, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО», — сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников представит доклад по этой теме. «За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — отметил генсек НАТО.

Ранее 14 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинским войскам не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, однако отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя недооценивать. Помимо этого, Пушилин назвал ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях сложной, но контролируемой.

За день до этого, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что потери Киева в ходе наступления в личном составе приближаются к катастрофическим.

Ранее, 11 июня, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Брайен подчеркнул, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» в ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.