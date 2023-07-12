США ожидают от Украины «демократических реформ» для вступления в НАТО

От Украины для вступления в НАТО ожидаются «демократические реформы и реформы сектора безопасности», заявила 12 июля старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут, передает CNN.



Слоут добавила, что США и НАТО в процессе создания с Украиной серии реформ в сфере управления и безопасности.



На просьбу привести какой-либо конкретный пример реформ она сказала, что в какой-то степени это задача Украины — определить реформы и прогресс, которого она собирается достичь.

9 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался, что ясности по принятию Украины в НАТО нет, поскольку приглашения к членству в альянс стране так и не поступало.



В документе, принятом 11 июля в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, союзники решили, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что организация не намерена принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО на саммите.



Из-за слов украинского президента по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО члены делегации США были в ярости, написала 12 июля The Washington Post со ссылкой на источник. Политики посчитали, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.



Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.