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США ожидают от Украины «демократических реформ» для вступления в НАТО

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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От Украины для вступления в НАТО ожидаются «демократические реформы и реформы сектора безопасности», заявила 12 июля старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут, передает CNN.

Слоут добавила, что США и НАТО в процессе создания с Украиной серии реформ в сфере управления и безопасности.

На просьбу привести какой-либо конкретный пример реформ она сказала, что в какой-то степени это задача Украины — определить реформы и прогресс, которого она собирается достичь.

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
И что теперь будет с членством Стокгольма и Киева в альянсе

9 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался, что ясности по принятию Украины в НАТО нет, поскольку приглашения к членству в альянс стране так и не поступало.

В документе, принятом 11 июля в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, союзники решили, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что организация не намерена принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО на саммите.

Из-за слов украинского президента по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО члены делегации США были в ярости, написала 12 июля The Washington Post со ссылкой на источник. Политики посчитали, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

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