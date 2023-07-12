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Байден назвал обязанностью НАТО помочь Киеву выстроить мощную оборону

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны НАТО обязуются помочь Украине выстроить мощную оборону на суше, в море и воздухе. Об этом 12 июля заявил президент США Джо Байден.

«Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы», — сказал американский лидер в ходе выступления на встрече с лидерами стран альянса.

Байден также подчеркнул, что все участники заседания Совета Украина – НАТО высказались за принятие Киева в Североатлантический альянс.

Кроме того, президент США отметил, что государства «Большой семерки» договорились о долгосрочных двусторонних обязательствах перед Украиной в сфере безопасности. По этому вопросу будут проводиться переговоры.

Согласно опубликованному 12 июля документу G7, западные страны также могут присоединиться к декларации объединения в любое время. Так, Киев обязался провести реформы в области борьбы с коррупцией и государственного управления, а также усилить контроль за военной сферой. В свою очередь, «Большая семерка» обещает осуществлять обучение и подготовку украинских военнослужащих, развивать оборонно-промышленную базу, передавать разведданные, обеспечивать безопасность на суше, в воздухе и море и поддержать инициативы в области киберзащиты.

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С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходит саммит Североатлантического альянса.

Накануне на встрече стран блока генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО, также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Он уточнил, что первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

В тот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

В свою очередь, в министерстве обороны Германии заявили о поставках еще двух установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5 в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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