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МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала

Замглавы МИД Польши Яблоньский: отношения Варшавы и Киева ухудшились на фоне дипскандала
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей, заявил 2 августа в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие. Этого никто не скрывает», — ответил он на вопрос журналиста о предстоящей встрече с представителем украинского посольства.

По его словам, это происходит из-за того, что на Украине «появились некоторые эмоции». Дипломат отметил, что нельзя таким образом трактовать своих союзников.

Яблоньский указал также и на то, что в отношениях Польши и Украины существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

«Мы помогаем только настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул он.

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Посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий 1 августа был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Ранее, 20 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования украинского президента Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

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