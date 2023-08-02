Противоречия в отношениях между Польшей и Украиной в будущем будут расти. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сами поляки имеют много претензий к Украине. Разные исторические события, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений», — сказал он на пресс-подходе в ходе посещения форума «Территория смыслов».

По словам пресс-секретаря президента РФ, исторические события и ситуация вокруг украинского конфликта могут стать причиной большого количества противоречий, которые будут только расти.

Россия, по его словам, будет наблюдать за этим, поскольку Киев «стоит в центре всего русофобского движения», а Варшава также не отличается особым дружелюбием к РФ.

1 августа посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

Министр заявил в интервью польским журналистам, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

На следующий день, 2 августа, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Яблоньский указал также и на то, что в отношениях двух стран существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

Ранее, 20 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования президента Украины Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.