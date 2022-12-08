ООН подсчитала количество прибывших в Европу украинских беженцев

По состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженцев. Об этом свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Статистика обновляется каждую неделю. Так, по сравнению с предыдущим периодом, было зафиксировано снижение числа перемещенных граждан: 29 ноября сообщалось о 7 891 977 беженцах с Украины.

Согласно информации УВКБ, наибольшее число беженцев приняла Россия — 2 852 395 человек. Также в этом списке лидируют Польша (1 529 355 человек) и Германия (1 021 667 человек).

В общей сложности в национальных программах временной защиты и поддержки зарегистрировался 4 805 531 украинец.

По подсчетам ООН, после 24 февраля территорию Украины покинули 16 087 565 жителей. При этом 8 309 718 человек в обозначенный период пересекли границу в обратном направлении.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

26 ноября вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам демографии Дубравка Шуйца предупредила, что беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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