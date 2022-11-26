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В ЕК призвали готовиться к пребыванию беженцев с Украины и после конфликта

В ЕК заявили, что беженцы с Украины останутся в Европе и после окончания конфликта
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann SVEN SIMON
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Беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуйца в интервью RND, которое было опубликовано в субботу, 26 ноября.

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Как отметила Шуйца, принимающие страны должны быть готовы к тому, что украинские беженцы останутся там еще долгие годы даже после завершения конфликта.

По ее словам, проблема заключается в том, что эти семьи считают, что они вернутся домой на следующий день после завершения конфликта.

«Но они пока не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — пояснила Шуйца.

Также она призвала европейцев продолжать поддержку нуждающихся украинцев. По ее словам, как каждая страна в составе Евросоюза, так и ЕС в целом должны помочь детям беженцев с Украины чувствовать себя как дома.

Ранее, 24 ноября, политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. Как он отметил, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Так, 17 ноября газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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