Украинские беженцы, приехавшие в Польшу, пытаются навязать полякам свои представления о жизни. При этом желания украинцев становятся всё более изощренными, пишет издание Myśl Polska.

«Находящиеся в Польше украинцы чувствуют себя всё увереннее, а у тех из нас, кто имел возможность побыть на Украине хотя бы некоторое время, может даже создаться впечатление, что этой уверенности у них здесь больше, чем ее было в течение последних 30 лет у себя, в своей собственной стране», — утверждает автор статьи Аркадиуш Микс.

Он отмечает, что одной из последних инициатив стало «линчевание» организатора фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей» Малгожаты Шлаговской-Скульской, благодаря которой мероприятие проходит в стране в течение последних 10 лет. В этом году из-за антироссийской истерии фестиваль провести не удалось.

«Каждого, кто пытался возражать, называли «русским ватником». Фактически они диктовали полякам культурную повестку», — говорится в статье.

Кроме того, как заявляет автор, украинцы указывают полякам «как и с кем жить и какие иметь отношения», что также возмущает местное население.

15 ноября газета The New York Times сообщила о разгоревшемся скандале в Польше из-за отказа отдать стиральную машину украинцам. Житель польского города Лодзь предложил бесплатно отдать бытовую технику кому угодно, кроме украинцев. В результате под постом началась оживленная дискуссия, в ходе которой часть комментаторов поддержала автора. Некоторые также возмутились тем, что беженцы продолжают получать больше, чем местные жители.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.