В Польше разгорелся скандал из-за отказа отдать стиральную машину украинцам

Житель польского города Лодзь предложил бесплатно отдать стиральную машину кому угодно, кроме украинцев — это спровоцировало в Польше скандал. Об этом 15 ноября сообщает газета The New York Times.

Так, на пост в социальных сетях с объявлением о стиральной машине обратил внимание польский историк Анджей Компа. Он назвал такое объявление «откровенной дискриминацией» и оставил негативный комментарий, хотя ранее историк хвалил поляков за «беспрецедентную щедрость» по отношению к беженцам.

В результате под постом разгорелась дискуссия, в ходе которой многие комментаторы согласились с историком, однако были и те, кто задался вопросом, почему Компа сам не купил и не подарил стиральную машину украинцам, раз он такой щедрый. Некоторые пользователи возмутились также тем, что беженцы продолжают получать больше, чем местные жители.

В итоге автор поста удалил свое объявление. Вместе с ним пропали и негативные комментарии.

24 октября газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша потратила на помощь беженцам с Украины уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей), правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты.

Тогда же Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к новой волне украинских беженцев из-за приближения зимы и повреждений энергетической инфраструктуры Украины.

До этого, 27 сентября, мэр польского Пшемысля Войцех Бакун пожаловался на приезжающих за пособиями украинцев. По его словам, в последнее время участились случаи злоупотребления со стороны граждан Украины, которые организовано приезжают в Польшу за пособиями и сразу возвращаются обратно.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.