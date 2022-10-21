FT рассказала о подготовке ЕС к новому наплыву украинских беженцев

Евросоюз готовится к новой волне украинских беженцев. Об этом 21 октября сообщила Financial Times.

Сейчас Еврокомиссия разрабатывает план по приему переселенцев, число которых увеличилось из-за приближения зимы и повреждений энергетической инфраструктуры Украины. По словам одного из источников, в Европе уверены, что справятся с новым наплывом беженцев.

Financial Times также узнала, что на саммите ЕС, проходящем в Брюсселе, страны договорились активизировать гуманитарную помощь для обеспечения готовности Украины к зиме.

«Наши текущие приоритеты — обеспечить поставки Украине оборудования, в котором они отчаянно нуждаются после бомбардировок последних недель. Им это чрезвычайно сильно необходимо, отчаянно нужно. У них нет генераторов в больницах. Ситуация ухудшается с каждым днем», — сказал польский чиновник.

Ранее, 18 октября, Украина получила от Евросоюза макрофинансовую помощь в размере €2 млрд. Ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

Также в этот день сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине еще €550 млн экстренной помощи.

10 октября стало известно, что представители Европейского союза уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд.

За несколько дней до этого лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

Страны Запада усилили финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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