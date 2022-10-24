В Польше заявили о неспособности платить украинским беженцам

Польша потратила на помощь беженцам с Украины уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей), правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты. Об этом 24 октября сообщила газета Rzeczpospolita.

Уточняется, что из фонда, созданного для помощи беженцам, уже потратили 4,1 млрд злотых — это расходы на пособия, транспорт, питание и проживание. Также предусмотрены социальные и семейные льготы, включающие в себя пособия в размере 300 злотых на каждого украинца или 500 злотых на взрослого с ребенком. На эти цели направлено уже порядка 1 млрд злотых.

Газета пишет, что в вопросе получения льгот от Польши в последнее время наблюдаются злоупотребления со стороны организованных групп украинцев. При этом данные о количестве мошеннических действий не приводятся.

Кроме того, профессор Петр Длугош обратил внимание издания на то, что в страну перед зимой может приехать вторая волна украинских беженцев.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Польше сохраняются высокие темпы заболеваемости ВИЧ-инфекцией за период с начала года до конца сентября. В минздраве страны допустили дальнейший рост числа инфицированных на фоне притока большого количества беженцев с Украины.

До этого, 8 октября, стало известно, что власти Польши планируют ввести частичную плату за жилье, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе. Отмечалось, что всё чаще встречаются ситуации, когда украинцы нормально зарабатывают на жизнь, а расходы за их пребывание несет польское государство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. В связи с этим в Польшу и другие страны устремились беженцы с Украины.

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