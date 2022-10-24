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В Польше заявили о неспособности платить украинским беженцам

Rzeczpospolita: Польша потратила на помощь украинским беженцам уже 5,5 млрд злотых
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Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Hajek
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Польша потратила на помощь беженцам с Украины уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей), правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты. Об этом 24 октября сообщила газета Rzeczpospolita.

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Уточняется, что из фонда, созданного для помощи беженцам, уже потратили 4,1 млрд злотых — это расходы на пособия, транспорт, питание и проживание. Также предусмотрены социальные и семейные льготы, включающие в себя пособия в размере 300 злотых на каждого украинца или 500 злотых на взрослого с ребенком. На эти цели направлено уже порядка 1 млрд злотых.

Газета пишет, что в вопросе получения льгот от Польши в последнее время наблюдаются злоупотребления со стороны организованных групп украинцев. При этом данные о количестве мошеннических действий не приводятся.

Кроме того, профессор Петр Длугош обратил внимание издания на то, что в страну перед зимой может приехать вторая волна украинских беженцев.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Польше сохраняются высокие темпы заболеваемости ВИЧ-инфекцией за период с начала года до конца сентября. В минздраве страны допустили дальнейший рост числа инфицированных на фоне притока большого количества беженцев с Украины.

До этого, 8 октября, стало известно, что власти Польши планируют ввести частичную плату за жилье, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе. Отмечалось, что всё чаще встречаются ситуации, когда украинцы нормально зарабатывают на жизнь, а расходы за их пребывание несет польское государство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. В связи с этим в Польшу и другие страны устремились беженцы с Украины.

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