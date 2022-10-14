В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины

В Польше сохраняются высокие темпы заболеваемости ВИЧ-инфекцией за период с начала года до конца сентября, в минздраве страны допустили дальнейший рост числа инфицированных на фоне притока большого количества украинских беженцев. Об этом сообщил портал Interia.

«Проблема ВИЧ/СПИД как бы маргинализируется в связи с <…> появлением новых реальных рисков, в том числе в популяции молодежи, а также боевыми действиями, идущими к востоку от нашей страны, одним из последствий чего является приток большого количества военных беженцев с Украины, который может вызвать рост числа заражений», — передает издание слова замминистра польского министерства здравоохранения.

Уточняется, что с начала года до конца сентября в Польше было выявлено 1678 случаев заражений ВИЧ. До сих пор количество вновь выявленных случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.

Ранее, 13 октября, был опубликован доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором рассказывалось об имеющих место быть нарушениях прав украинских беженцев со стороны латвийских властей. Согласно отчету, десятки беженцев и мигрантов, включая детей, содержались в антисанитарных условиях на границе с Белоруссией, а также некоторые насильственно были отправлены в Белоруссию.

При этом серьезные нарушения прав мигрантов также фиксируются в Литве и Польше.

До этого, 11 октября, федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс. Он призвал Еврокомиссию к более жесткому курсу против нелегальной миграции.

Тогда как 9 октября сообщалось, что муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) и вовсе отказались принимать украинских беженцев. В частности, Магдебург, Гера, Галле, Дрезден, Эрфурт и Хемниц достигли предела своих возможностей по приему беженцев и отказывают в приеме новых переселенцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.