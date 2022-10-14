Реклама
Прямой эфир
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Мир
Евросоюз отказался поддержать угрозы Борреля в адрес РФ
Мир
В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований

В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины

Interia: наплыв беженцев с Украины может спровоцировать рост случаев ВИЧ в Польше
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше сохраняются высокие темпы заболеваемости ВИЧ-инфекцией за период с начала года до конца сентября, в минздраве страны допустили дальнейший рост числа инфицированных на фоне притока большого количества украинских беженцев. Об этом сообщил портал Interia.

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
Отношение к мигрантам сильно разнится в зависимости от национальности

«Проблема ВИЧ/СПИД как бы маргинализируется в связи с <…> появлением новых реальных рисков, в том числе в популяции молодежи, а также боевыми действиями, идущими к востоку от нашей страны, одним из последствий чего является приток большого количества военных беженцев с Украины, который может вызвать рост числа заражений», — передает издание слова замминистра польского министерства здравоохранения.

Уточняется, что с начала года до конца сентября в Польше было выявлено 1678 случаев заражений ВИЧ. До сих пор количество вновь выявленных случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.

Ранее, 13 октября, был опубликован доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором рассказывалось об имеющих место быть нарушениях прав украинских беженцев со стороны латвийских властей. Согласно отчету, десятки беженцев и мигрантов, включая детей, содержались в антисанитарных условиях на границе с Белоруссией, а также некоторые насильственно были отправлены в Белоруссию.

При этом серьезные нарушения прав мигрантов также фиксируются в Литве и Польше.

До этого, 11 октября, федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс. Он призвал Еврокомиссию к более жесткому курсу против нелегальной миграции.

Тогда как 9 октября сообщалось, что муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) и вовсе отказались принимать украинских беженцев. В частности, Магдебург, Гера, Галле, Дрезден, Эрфурт и Хемниц достигли предела своих возможностей по приему беженцев и отказывают в приеме новых переселенцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022