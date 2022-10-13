Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Экономика
«Транснефть» заявила о плановой поставке нефти в Польшу и ФРГ после ЧП на «Дружбе»
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Политика
В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
Сюжет:

Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией

Amnesty International: власти Латвии пытают беженцев на границе с Белоруссией
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвийские власти нарушают права беженцев на границе с Белоруссией, мигранты сталкиваются с пытками и избиениями. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 13 октября, докладе правозащитной организации Amnesty International.

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
Отношение к мигрантам сильно разнится в зависимости от национальности

Согласно отчету, десятки беженцев и мигрантов, включая детей, содержались в антисанитарных условиях. Их произвольно удерживали в «неразглашаемых местах», где избивали и применяли удары электрошокером в различные части тела.

«Люди неделями или месяцами оставались в лесистых районах на границе, подвергались воздействию низких температур и становились жертвами неоднократных, часто насильственных возвращений в Белоруссию без надлежащего судебного разбирательства. Люди содержались в палатках или оставались в лесу», — указано в докладе.

Кроме того, у беженцев конфисковывали телефоны, так что у них не было возможности связаться с близкими и сообщить о своем местонахождении.

В организации добавили, что серьезные нарушения прав мигрантов также фиксируются в Литве и Польше.

В августе 2021 года латвийское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на границе. С тех пор он неоднократно продлевался, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов из арабских стран обратно в Белоруссию. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают национальные вооруженные силы и батальон специального назначения госполиции Латвии.

Ситуация на границе обострилась осенью прошлого года, когда 2 тыс. мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии. При попытках перейти на сопредельную сторону против беженцев применяли физическое насилие и слезоточивый газ. Кроме того, Белоруссия заявляла о применении польскими военными боевого оружия для остановки беженцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022