Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией

Латвийские власти нарушают права беженцев на границе с Белоруссией, мигранты сталкиваются с пытками и избиениями. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 13 октября, докладе правозащитной организации Amnesty International.

Согласно отчету, десятки беженцев и мигрантов, включая детей, содержались в антисанитарных условиях. Их произвольно удерживали в «неразглашаемых местах», где избивали и применяли удары электрошокером в различные части тела.

«Люди неделями или месяцами оставались в лесистых районах на границе, подвергались воздействию низких температур и становились жертвами неоднократных, часто насильственных возвращений в Белоруссию без надлежащего судебного разбирательства. Люди содержались в палатках или оставались в лесу», — указано в докладе.

Кроме того, у беженцев конфисковывали телефоны, так что у них не было возможности связаться с близкими и сообщить о своем местонахождении.

В организации добавили, что серьезные нарушения прав мигрантов также фиксируются в Литве и Польше.

В августе 2021 года латвийское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на границе. С тех пор он неоднократно продлевался, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов из арабских стран обратно в Белоруссию. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают национальные вооруженные силы и батальон специального назначения госполиции Латвии.

Ситуация на границе обострилась осенью прошлого года, когда 2 тыс. мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии. При попытках перейти на сопредельную сторону против беженцев применяли физическое насилие и слезоточивый газ. Кроме того, Белоруссия заявляла о применении польскими военными боевого оружия для остановки беженцев.