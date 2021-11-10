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Польские военные применили боевое оружие для остановки беженцев

Белоруссия заявила о применении польскими военными оружия для остановки беженцев
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Государственный пограничный комитет Белоруссии в среду, 10 ноября, заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов беженцев.

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Отмечается, что перед заграждениями на линии границы Белоруссии и Польши остановились более 2 тыс. беженцев. Польские силовики их не пропускают.

«Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в этот день пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

В тот же день в Польше сообщили, что за минувшие сутки польские пограничники зарегистрировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

9 ноября две многочисленные группы нелегальных мигрантов перешли границу и пробрались в Польшу из Белоруссии, позднее все беженцы были задержаны.

В тот же день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. По утверждению главы веомства, сейчас на границе двух стран находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

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