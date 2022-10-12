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Канцлер Австрии заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины

Канцлер Австрии Нехаммер призвал к более жесткому курсу против нелегальной миграции
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Фото: Global Look Press/Felix Kästle
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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс. Такое заявление он сделал в беседе с газетой Die Welt, опубликованной 11 октября.

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«К августу мы получили около 57 тыс. прошений о предоставлении убежища — на 195% больше, чем в прошлом году», — сказал Нехаммер, добавив, что количество беженцев продолжает расти.

Канцлер также призвал Еврокомиссию к более жесткому курсу против нелегальной миграции.

«Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и которых обеспечиваем. В Австрии чаша переполнена. Необходимо срочно ограничить нелегальную миграцию в ЕС», — отметил Нехаммер.

До этого, 4 октября газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители в Германии 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД страны Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

1 октября сообщалось, что Чехии за последние месяцы также резко выросло число беженцев. При этом уточнялось, что полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказалась украинцами.

В конце сентября мэр польского Пшемысля Войцех Бакун также пожаловался на проблемы из-за беженцев, рассказав, как украинцы приезжают за пособиями и сразу возвращаются обратно. По его словам, гуманитарные организации уже успели заметить эту тенденцию и сократили помощь, в то время как государственные структуры продолжают оказывать услуги в полном объеме.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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