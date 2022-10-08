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В Польше рассказали о намерении властей обязать украинских беженцев платить за жилье
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В Польше рассказали о намерении властей обязать украинских беженцев платить за жилье

Gazeta Prawna: власти Польши разрабатывают закон, обязывающий украинских беженцев платить за жилье
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Власти Польши планируют ввести частичную плату за проживание, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе. Об этом сообщила газета Gazeta Prawna со ссылкой на источник из правительства.

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«Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы за их пребывание несет государство», — приводит издание слова собеседника из правительства от 5 октября.

Отмечается, что разговоры с правительством ведутся на протяжении двух месяцев. Совет министров, по информации в публикации, может принять проект в ближайшие две недели. Речь идет, в частности, об общежитиях или отелях, где проживают около 80 тыс. беженцев. Рассматриваются льготы для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.

18 августа читатели польского агентства Interia под публикацией с результатами социологического опроса крайне негативно отреагировали на помощь властей Польши беженцам с Украины. При этом они также назвали людей из соседней страны наиболее существенной угрозой для Польши.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам с Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

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