В Польше возмущены помощью властей украинским беженцам

Читатели польского агентства Interia под публикацией от 18 августа с результатами социологического опроса крайне негативно отреагировали на помощь беженцам с Украины польскими властями. При этом они также назвали людей из соседней страны наиболее существенной угрозой для Польши.

Результаты исследования показали, что около 40% граждан видят прямую связь между помощью Украине и внутренним кризисом в своей стране. Комментаторы заявили о нежелании правительства помогать собственным гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке.

«Угроза для Польши — это проукраинские действия правительства», — написал пользователь под ником fhr.

«Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов — это перебор», — добавил другой пользователь.

18 августа читатели британской газеты The Daily Mail негативно отнеслись к идее правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины».

По данным издания, принимающие украинцев семьи просят у правительства больше финансирования в условиях кризиса стоимости жизни. Поэтому власти могут увеличить размер государственных выплат с £350 (25,2 тыс. рублей) до £700 (50,5 тыс. рублей).

11 августа появилась информация о рассмотрении Шотландией возможности привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины. Уточнялось, что у минобороны нет достаточного места в казармах в стране, поэтому власти исследуют все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Также было указано на возможность организации временных лагерей для беженцев.