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Обозреватель Time рассказала об усталости европейцев от украинских беженцев

Обозреватель Time Абенд: европейцы все меньше сочувствуют украинским беженцам
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Фото: Global Look Press/dpa/Moritz Frankenberg
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С наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей. Об этом заявила обозреватель Time Лиза Абенд в своей статье от 21 ноября.

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По ее словам, ресурсы Европы для приема беженцев с Украины иссякают, что приводит к сворачиванию программ помощи и прекращению приема новых переселенцев.

Отмечается, что с начала кризиса в Европу прибыло 4,7 млн украинцев для которых были упрощены поиск работы, устройство и прочее, однако кризис в странах затянулся и теперь европейцев всё больше волнуют собственные проблемы: инфляция, дефицит топлива и жилья.

«В такой ситуации появляются первые признаки того, что решимость европейцев начинает ослабевать», — считает Абенд.

Она также напомнила, что европейцы стали чаще протестовать, чем поддерживать беженцев. По ее словам, люди активно выступают против переоборудования помещений под центры приема украинцев и высказывают общую усталость и недовольство.

«Во многом такая смена настроений отражает общую усталость и недовольство людей необходимостью делиться ресурсами», — резюмировала обозреватель.

17 ноября газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся все более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

Еще в середине октября издание Daily Mail сообщало, что в Британии приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране. Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой.

В этом же месяце канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что государство не справляется с огромным притоком украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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