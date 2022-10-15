СМИ сообщили о сворачивании в Британии программы для украинских беженцев

В Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране. Об этом написала британская газета Daily Mail 13 октября.

По сообщению издания, из-за постепенного прекращения действия социальной программы «Дома для Украины» многие беженцы в последнее время всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в разных слоях общества.

Как передает «Газета.Ru», Ассоциация местного самоуправления сообщила об учащении обращений со стороны украинских беженцев, лишившихся жилья. В ассоциации заявили, что «глубоко обеспокоены» растущим числом «бездомных украинцев».

Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

«Около 96 800 украинцев прибыли в Великобританию по программе «Дома для Украины» с момента ее запуска в марте, о чем свидетельствуют последние данные правительства», — говорится в статье.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию. Правительство планирует увеличить дотации приютившим беженцев в два раза, до £700 в месяц, однако при этом оно само задерживает существующие выплаты.

Так, 25 августа британка Клара Магуайр пожаловалась на свой неудачный опыт взаимоотношений с украинскими беженцами. После шести недель она отказалась от участия в программе по расселению беженцев. Магуайр так и не получила выплату от правительства в размере £350, которая полагается предоставившим приют.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.