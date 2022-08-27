Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев

54-летняя британка Клара Магуайр пожаловалась на свой неудачный опыт взаимоотношений с украинскими беженцами. Об этом 25 августа сообщает Daily Mail.

Жительница Пула в Дорсете рассказала, что она предоставила свой дом 44-летней Людмиле Зосим и ее дочери из Киева. По словам Магуайр, ей пришлось предоставить им две спальни и возить их в разные места, в том числе в польский супермаркет, так как они не могли есть британскую еду.

«Хуже всего было то, что мы так и не получили ни одной благодарности. Когда я сказала им, что больше не могу мириться с неблагодарностью и с тем, что дочь не спит всю ночь, она сказала, что они не грубили и умоляли остаться. Я сказал им, что точка невозврата пройдена. Они не собирались интегрироваться и не понимали важности быть благодарными», — рассказала британка.

После шести недель Магуайр отказалась от участия в программе по расселению беженцев. Она так и не получила выплату от правительства в размере £350, которая полагается предоставившим приют.

24 августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета на электроэнергию. Правительство планирует увеличить дотации приютившим беженцев в два раза, до £700 в месяц, однако при этом оно само задерживает существующие выплаты.

22 августа украинские беженцы в Швеции пожаловались на нехватку пособий, чтобы прокормить себя и свои семьи. Из-за этого некоторые из них предпочитают вернуться домой. Мигрантам полагаются ежедневные выплаты, которые не индексировались с 1990 года.

12 августа гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги в €800. При этом пособие она еще не получила.

До этого, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

В июле в МВД Латвии заявили об усталости страны от украинских беженцев.