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В Британии рассказали о нехватке средств на содержание украинских беженцев

Daily Mail: примерно четверть участников программы Британии по спонсорству размещения беженцев с Украины могут покинуть ее из-за проблем в экономике
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Фото: Global Look Press/Simon Belcher
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Британские семьи, участвующие в программе «Дома для Украины» по спонсорству размещения украинских беженцев, хотят отказаться от нее в ближайшее время. Об этом 24 августа сообщила Daily Mail.

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В материале газеты сказано, что около четверти участников программы вынуждены выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета на электроэнергию. Правительство планирует увеличить дотации приютившим беженцев в два раза, до £700 в месяц, однако при этом оно само задерживает существующие выплаты.

«Участники сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем всё труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование», — говорится в статье.

Британцы также жалуются на языковой барьер и существенные культурные различия между ними и украинцами, в частности, в вопросе воспитания детей. В итоге в отдельных случаях беженцы оказываются без дома или на грани разрыва отношений со своими спонсорами.

22 августа украинские беженцы в Швеции пожаловались на нехватку пособий, чтобы прокормить себя и свои семьи. Из-за этого некоторые из них предпочитают вернуться домой. Мигрантам полагаются ежедневные выплаты, которые не индексировались с 1990 года.

12 августа гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги в €800. При этом пособие она еще не получила.

До этого, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

В июле в МВД Латвии заявили об усталости страны от украинских беженцев.

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