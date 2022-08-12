Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании
Армия
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях
Мир
Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году
Мир
Запорожская АЭС получила некритические повреждения при обстреле ВСУ
Мир
Посол Украины в США призвала ввести санкции против частных банков в РФ
Мир
Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг
Мир
Более 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной из-за удара ВСУ шахте
Экономика
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций
Мир
Отряды ВСУ бегут с позиций в Нагорном в ЛНР
Мир
Крупнейший крематорий Германии начал круглосуточно работать для экономии газа
Мир
В Запорожье заявили о нежелании жителей подконтрольной Киеву части служить в ВСУ

Украинская беженка пожаловалась на счет за коммуналку в ФРГ в €800

0
Фото: Global Look press/Fernando Gutierrez-Juarez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги. Видеообращение украинки опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами
В странах ЕС стали сокращать средства на содержание переселенцев

Женщине пришел счет на сумму более €800. При этом пособие она еще не получила.

По словам украинки, всех беженцев заставляют оплачивать проживание. На камеру она раскрыла письмо от властей и прочитала.

«Всем в лагере пришло такое письмо, что мы должны платить за то, что мы здесь проживаем», — рассказала она.

В счет вошли оплата электричества, воды, места проживания и питания, отметил телеканал «360».

1 августа ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария. По последним данным, в ФРГ находятся 915 тыс. украинских беженцев.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы также сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой.

С конца июля в приеме украинским беженцам начали отказывать во Франции.

Одновременно в июле-августе в странах Евросоюза выросли счета за коммунальные услуги. Так, 9 августа агентство Reuters сообщило, что кризис на Украине и высокие цены на энергоносители приведут к тому, что к 2030 году экономика Германии потеряет более $260 млрд.

8 августа глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию.

Газета Bild 18 июля отмечала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Также в июле политолог Александр Асафов рассказал, что в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. Причиной этого в том числе послужило то, что страны Евросоюза взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот. Недовольство растет как среди граждан, так и среди официальных лиц стран объединения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022