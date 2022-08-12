Украинская беженка пожаловалась на счет за коммуналку в ФРГ в €800

Гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги. Видеообращение украинки опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Женщине пришел счет на сумму более €800. При этом пособие она еще не получила.

По словам украинки, всех беженцев заставляют оплачивать проживание. На камеру она раскрыла письмо от властей и прочитала.

«Всем в лагере пришло такое письмо, что мы должны платить за то, что мы здесь проживаем», — рассказала она.

В счет вошли оплата электричества, воды, места проживания и питания, отметил телеканал «360».

1 августа ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария. По последним данным, в ФРГ находятся 915 тыс. украинских беженцев.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы также сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой.

С конца июля в приеме украинским беженцам начали отказывать во Франции.

Одновременно в июле-августе в странах Евросоюза выросли счета за коммунальные услуги. Так, 9 августа агентство Reuters сообщило, что кризис на Украине и высокие цены на энергоносители приведут к тому, что к 2030 году экономика Германии потеряет более $260 млрд.

8 августа глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию.

Газета Bild 18 июля отмечала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Также в июле политолог Александр Асафов рассказал, что в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. Причиной этого в том числе послужило то, что страны Евросоюза взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот. Недовольство растет как среди граждан, так и среди официальных лиц стран объединения.