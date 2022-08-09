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Конфликт на Украине разоряет Германию

Reuters: конфликт на Украине разоряет Германию
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Фото: Global Look press/Fernando Gutierrez-Juarez
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Кризис на Украине и высокие цены на энергоносители приведут к тому, что к 2030 году экономика Германии потеряет более $260 млрд. Такие данные со ссылкой на исследование Института занятости (IAB) приводит 9 августа агентство Reuters.

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Более всего, считают аналитики, в ФРГ пострадают рынок труда и гостиничный бизнес. Также кризис коснется таких энергоемких отраслей, как химическая промышленность и производство металлов.

«ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тыс. человек», — говорится в публикации.

Если цены на топливо, которые уже сейчас взлетели вверх на 160%, поднимутся еще больше, то объем производства в Германии будет почти на 4% ниже, чем до конфликта на Украине. В таком случае через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тыс. человек, а в 2030 году — еще на 60 тыс. человек, подытожено в исследовании.

Накануне глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию. Особенно пострадают люди, чьи доходы немного превышают любое государственное пособие.

Тогда же сообщалось, что владельцы ломбардов в Германии наблюдают наплыв клиентов. Немцы закладывают украшения, чтобы пережить рост цен. На крайние меры людей толкает высокая инфляция в стране. За год цены на газ в ФРГ увеличились почти в три раза. Стоимость продуктов питания подскочила на 19,2%.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года. Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

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