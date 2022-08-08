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Немцам предсказали сложности с оплатой электроэнергии

Союз квартиросъемщиков ФРГ опасается, что миллионы граждан страны не смогут платить за отопление
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Фото: Global Look Press/Marta FernÃ¡Ndez Jara
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По крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию. Об этом заявил 7 августа глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

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По его словам, особенно пострадают люди, чьи доходы немного превышают любое государственное пособие. При этом речь идет о миллионах граждан ФРГ.

На фоне подобных выводов в ассоциации жильцов призвали всеобъемлющей реформе жилищного пособия и усилению защиты от увольнения, чтобы облегчить жизнь квартиросъемщиков.

«Вам придется значительно увеличить пределы доходов для людей, которые могут претендовать на жилищное пособие Вы также должны защищать арендаторов от отключений, если они не могут внести увеличенные авансовые платежи», — сказал Зибенкоттен.

Люди должны быть уверены в том, что они смогут выплачивать долг за коммунальные платежи в течение двух лет.

Накануне читатели немецкой газеты Die Welt возмутились заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о том, что сократить уровень энергопотребления необходимо не менее чем на 20%. Комментаторы осудили правительство за их ошибки, отметив, что расплачиваться приходится гражданам.

5 августа Федеральное сетевое агентство сообщало, что уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Отмечалось, что ситуация с запасами газа в стране остается напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Кроме того регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

Ранее, 2 августа, представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что запуска газопровода «Северный поток – 2» поможет избежать энергокризиса в Германии.

30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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