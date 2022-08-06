Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

Германии предрекли протесты из-за цен на топливо и рекордной инфляции

ARD: Германии грозит волна протестов из-за подорожания топлива и рекордной инфляции
0
Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Об этом 4 августа сообщает телеканал ARD.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

Авторы репортажа напомнили о митингах противников коронавирусных ограничений. Они отметили, что ситуация может повториться, так как терпение немцев не безгранично.

Уточняется, что протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

При этом министр внутренних дел Саксонии подчеркнул, что ведомство готовится к различным сценариям. Кроме того, он призвал власти создать кризисную группу для снижения последствий роста цен на энергоносители.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза из-за кризиса с поставками голубого топлива.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Ранее, 19 июля, лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции вернутся Европе бумерангом.

Он не исключил возникновения протестов жителей Европы на фоне роста стоимости жизни.

Накануне депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт также заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Он считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране. Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022