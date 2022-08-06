Германии предрекли протесты из-за цен на топливо и рекордной инфляции

Рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Об этом 4 августа сообщает телеканал ARD.

Авторы репортажа напомнили о митингах противников коронавирусных ограничений. Они отметили, что ситуация может повториться, так как терпение немцев не безгранично.

Уточняется, что протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

При этом министр внутренних дел Саксонии подчеркнул, что ведомство готовится к различным сценариям. Кроме того, он призвал власти создать кризисную группу для снижения последствий роста цен на энергоносители.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза из-за кризиса с поставками голубого топлива.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

Ранее, 19 июля, лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции вернутся Европе бумерангом.

Он не исключил возникновения протестов жителей Европы на фоне роста стоимости жизни.

Накануне депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт также заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Он считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране. Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

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