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Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Депутат Бундестага Шмидт сравнил антироссийские санкции с бумерангом и призвал их отменить
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Фото: TASS/EPA/CLEMENS BILAN
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Антироссийские санкции имеют эффект бумеранга, который отчетливо ощущается в Германии. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

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«Эффект бумеранга от неудачных санкций против России отчетливо ощущается в Германии. Это заметно по взрыву цен на энергоносители и продукты питания. Мы находимся в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться. Что произойдет, если вскоре газ перестанет поступать из России?», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране, поэтому он призвал отменить санкции в отношении России, а также вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

Ранее в этот день сообщалось, что читатели немецкого журнала Der Spiegel, перепечатавшего статью канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, возмутились мнением немецкого лидера.

Как заявил Шольц, Евросоюз не отменит антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, если мир будет заключен на условиях Москвы. Одновременно политик признал, что немцы столкнулись с последствиями рестрикций.

Читатели назвали намерение отказаться от отмены санкций «выстрелом себе в голову» и заявили о скором тяжелом будущем Германии.

До этого, 16 июля, бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси предупредил о том, что санкции против России наносят больше вреда Западу, в том числе Германии.

Он обратил внимание на сокращение поставок российского газа в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Журнал Forbes 13 июля написал, что экономику Германии ждут проблемы, если «Северный поток» не вернется в строй 21 июля после планового обслуживания. Как уточнило издание, страна по-прежнему сильно зависит от импорта российских энергоносителей, и дальнейшее сокращение поставок может привести к множеству экономических, социальных и политических последствий.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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