Санкции против России наносят больше вреда Западу. Об этом сообщил бывший депутат бундестага и экс-член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси в своей статье для газеты Berliner Zeitung от 16 июля.

«Неясно, как долго Россия будет продолжать поставлять газ и будут ли газохранилища достаточно заполнены осенью, чтобы частные домохозяйства и компании пережили зиму», — написал он.

Как отметил де Маси, до начала спецоперации Германия получала около 55% российского газа, однако сейчас эти показатели едва доходят до 35%.

«Последствия энергодефицита в Германии ощущаются уже сейчас, без каких-либо бойкотов. Цены на энергоносители зашкаливают», — добавил он.

Де Маси предупредил, что в Германии существует угроза «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

«Но какова цель энергетических санкций, которые приносят больше вреда, чем пользы, и сеют хаос в мире? Даже во времена холодной войны энергоснабжение не прерывалось», — подытожил де Маси.

Глава Института германской экономики Михаэль Хютер 16 июля заявил, что возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцируют крах европейского газового рынка и цепочек поставок.

Днем ранее, 15 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если Европа не хочет сотрудничать в энергетических вопросах, в Кремле будут сделаны необходимые выводы и Евросоюз будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов.

Схожую позицию высказал и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Европа после введения антироссийских санкций будет вынуждена столкнуться как минимум с проблемами в экономике, инфляцией и безработицей, заявил он.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.