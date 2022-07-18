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Немцы осудили слова Шольца об антироссийских санкциях

Читатели Der Spiegel осудили слова Шольца об антироссийских санкциях
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Фото: REUTERS/Christian Mang
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel, перепечатавшего статью канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, возмутились мнением немецкого лидера. Свои комментарии они оставили под публикацией.

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Как заявил Шольц, Евросоюз не отменит антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, если мир будет заключен на условиях Москвы. Одновременно политик признал, что немцы столкнулись с последствиями рестрикций.

Читатели назвали намерение отказаться от отмены санкций «выстрелом себе в голову» и заявили о скором тяжелом будущем Германии.

«Роль лидера... у страны, где никто толком не знает, как мы переживем следующую зиму, у страны, которая нуждается в военной защите из-за рубежа», — написал Markus-b4JE9g97R.

«Я просто хочу, чтобы в моей квартире было светло и тепло», —пишет Entropie.

«Шольц требует от своих европейских подданных не единства, а послушания. И как-то это не сочетается с его улыбкой плюшевого мишки», — добавил Dapheles.

«Шольц проявляет решимость с нашими деньгами для своего второго дома. Но что мы с этого получаем, кроме дополнительных расходов и налогов», — отметил один из пользователей.

«Сначала стреляем себе в ногу. Никакого эффекта. Теперь попробуем в голову. Отличный план. Через несколько месяцев сотни тысяч человек станут безработными, но это же небольшая плата за целое «ничего», — подчеркнул Ralf-IzWHOQL7R.

16 июля бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси предупредил о том, что санкции против России наносят больше вреда Западу, в том числе Германии.

Он обратил внимание на сокращение поставок российского газа в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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