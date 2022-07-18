Немцы осудили слова Шольца об антироссийских санкциях

Читатели немецкого журнала Der Spiegel, перепечатавшего статью канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, возмутились мнением немецкого лидера. Свои комментарии они оставили под публикацией.

Как заявил Шольц, Евросоюз не отменит антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, если мир будет заключен на условиях Москвы. Одновременно политик признал, что немцы столкнулись с последствиями рестрикций.

Читатели назвали намерение отказаться от отмены санкций «выстрелом себе в голову» и заявили о скором тяжелом будущем Германии.

«Роль лидера... у страны, где никто толком не знает, как мы переживем следующую зиму, у страны, которая нуждается в военной защите из-за рубежа», — написал Markus-b4JE9g97R.

«Я просто хочу, чтобы в моей квартире было светло и тепло», —пишет Entropie.

«Шольц требует от своих европейских подданных не единства, а послушания. И как-то это не сочетается с его улыбкой плюшевого мишки», — добавил Dapheles.

«Шольц проявляет решимость с нашими деньгами для своего второго дома. Но что мы с этого получаем, кроме дополнительных расходов и налогов», — отметил один из пользователей.

«Сначала стреляем себе в ногу. Никакого эффекта. Теперь попробуем в голову. Отличный план. Через несколько месяцев сотни тысяч человек станут безработными, но это же небольшая плата за целое «ничего», — подчеркнул Ralf-IzWHOQL7R.

16 июля бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси предупредил о том, что санкции против России наносят больше вреда Западу, в том числе Германии.

Он обратил внимание на сокращение поставок российского газа в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.