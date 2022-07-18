Шольц заверил в непоколебимости санкций даже в случае мирного соглашения

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о долгосрочном периоде действия антироссийских санкций. Он заверил, что Берлин не откажется от рестрикций в случае навязанного Россией мира с Украиной. Об этом Шольц написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Вероятность длительного сохранения санкций была нам ясна с самого начала. Как и то, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из санкций не будет отменена. Это непростой путь даже для такой сильной и процветающей страны, как Германия», — написал он.

Шольц признал, что жители Германии уже столкнулись с негативными последствиями санкций против РФ в виде роста цен на продукты, подорожания топлива, электроэнергии. Но, по его словам, страна должна сплотиться и «быть выносливой» ради энергонезависимости.

К тому же, уверен канцлер, народ Германии из вышеописанных обстоятельств выйдет «сильным и независимым», а дополнительная финансовая поддержка населения правительством в €30 млрд будет этому способствовать.

Шольц также в очередной раз пообещал поддерживать Украину в военной, экономической, гуманитарной и финансовой сферах.

16 июля бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси в своей статье для Berliner Zeitung предупредил о том, что санкции против России наносят больше вреда Западу, в том числе Германии.

Он обратил внимание на сокращение поставок российского газа в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Глава Института германской экономики Михаэль Хютер в тот же день заявил, что возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцируют крах европейского газового рынка и цепочек поставок.

О риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом 30 июня предупредили и аналитики крупнейшего финансового института страны Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и гораздо более высокому уровню инфляции.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.