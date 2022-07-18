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Германии предрекли экономические проблемы без «Северного потока»

Forbes: если Россия не откроет «Северный поток», то это нанесет ущерб экономике Германии
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
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Экономику Германии ждут проблемы, если «Северный поток» не вернется в строй 21 июля после планового обслуживания, пишет журнал Forbes.

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«Важно понять, в какой степени Германия зависит от России в плане энергетики. В 2021 году около 35% сырой нефти, 55% природного газа и примерно половина импорта каменного угля поступали из России», — отмечается в публикации.

Германия, как и многие европейские страны, по-прежнему сильно зависит от импорта энергоносителей из России. Дальнейшее сокращение поставок может привести ко множеству экономических, социальных и политических последствий, а потом и нанести ущерб европейской экономике, уточняет издание.

С 11 июля «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить до 21 июля. В период ремонта поставки не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Глава Института германской экономики Михаэль Хютер 16 июля заявил, что возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцируют крах европейского газового рынка и цепочек поставок.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центров вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут кровати и доступное тепло.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.

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