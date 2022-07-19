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Эксперт предрек возвращение санкций против России бумерангом для ЕС

Французский эксперт Асселино: санкции против РФ бумерангом вернутся Евросоюзу
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Введенные Евросоюзом антироссийские санкции вернутся Европе бумерангом. Об этом 19 июля заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино.

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«Кризис на Украине привел к поспешному введению Западом санкций (против России), и эти санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России. Это неизбежно создаст политическую напряженность», — сказал он «РИА Новости».

Он считает, что некоторые политические партии в скором времени могут начать отдалятся от тех, кто принял решение по вводу антироссийских санкций. Например, по его мнению, возможен распад правящей коалиции в Берлине в связи с тем, что немцы ощутят последствия рестрикций, так как Германия больше остальных стран зависит от газа из РФ.

Асселино не исключил возникновения протестов жителей Европы на фоне роста стоимости жизни.

«Мы наблюдаем конец западного превосходства», — заявил он.

Политический комментатор предположил, что «за кулисами» промышленники и финансовый мир настаивают на пересмотре санкционного режима.

Кроме того, он назвал решение премьер-министра Италии Марио Драги подать в отставку первой трещиной в образе единства.

В будущем ситуация усугубится и может привести к рецессии во многих европейских странах, добавил эксперт, уточнив, что в инфляции в 8,8% и постоянном росте цен виновата сама Европа.

Накануне депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт также заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Он считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране. Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя 15 июля санкционную политику Европы в отношении РФ, заявил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ.

Послы государств 14 июля возобновили работу по согласованию седьмого пакета рестрикций. Новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели, рассказал «Известиям» 18 июля депутат Европарламента Гуннар Бек.

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