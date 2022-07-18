Реклама
Прямой эфир
Мир
Пропавшую записную книжку шведского писателя нашли на аукционе спустя 50 лет
Общество
Над Москвой после дождя появилась двойная радуга
Мир
Санкции против России могут быть приняты до конца недели
Мир
Украинские боевики перевозят боеприпасы в машинах «Укрпочты»
Экономика
Взамен H&M могут открыться универмаги русских дизайнеров
Мир
Посол в Тегеране указал на множество точек соприкосновения России и Ирана
Мир
Более 500 человек скончались в Испании из-за аномальной жары
Общество
МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и ливнях до конца суток
Мир
В Великобритании из-за жары вышла из строя база ВВС
Мир
В ДНР из-за подрыва мины пострадал житель поселка Луганское
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило из-за ливня
Сюжет:

Санкции против России могут быть приняты до конца недели

0
Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

«В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — добавил он.

Согласно анонсу Еврокомиссии от 15 июля, ЕС планирует ввести запрет на импорт российского золота, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в Россию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также добавил, что в дополнение к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Как сообщил глава МИД Венгрии 15 июля Петер Сийярто, меры коснутся 48 граждан, в том числе одного вице-премьера, нескольких глав регионов и девяти компаний, включая Сбербанк.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, обсуждаемые в ЕС меры говорят о том, что Брюссель исчерпал потенциал для наращивания санкций. Кроме того, в новом пакете против РФ есть ряд исключений, даже расширяющих возможности для экспорта российского продовольствия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Ушли в тайм-аут: сбавляет ли ЕС санкционные темпы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022