Санкции против России могут быть приняты до конца недели

Новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

«В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — добавил он.

Согласно анонсу Еврокомиссии от 15 июля, ЕС планирует ввести запрет на импорт российского золота, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в Россию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также добавил, что в дополнение к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Как сообщил глава МИД Венгрии 15 июля Петер Сийярто, меры коснутся 48 граждан, в том числе одного вице-премьера, нескольких глав регионов и девяти компаний, включая Сбербанк.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, обсуждаемые в ЕС меры говорят о том, что Брюссель исчерпал потенциал для наращивания санкций. Кроме того, в новом пакете против РФ есть ряд исключений, даже расширяющих возможности для экспорта российского продовольствия.

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