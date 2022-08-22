Украинские беженцы в Швеции пожаловались на нехватку пособия на базовые нужды

Украинским беженцам в Швеции не хватает пособия, чтобы прокормить себя и свою семью. Многие из них предпочитают вернуться к себе на родину, следует из репортажа шведского телеканала TV4, опубликованного 22 августа.

В материале рассказывается о девушке из Чернигова, которая живет с двумя детьми в приюте для беженцев в городе Тебю недалеко от Стокгольма. По ее словам, семья постоянно собирает бутылки и попрошайничает. Пойти на работу девушка не может, так как ее дети не ходят в садик, говорится в репортаже.

Журналисты рассказывают, что эмигрантке выплачивают ежедневное пособие в размере 71 шведской кроны (400 рублей) и еще 43 кроны (240 рублей) на каждого ребенка, однако денег не хватает на питание, проезд и медицинское обслуживание. Выплаты для беженцев не индексировались с 1990 годов, уточнили на TV4.

В репортаже отмечается, что среди руководства страны есть политики, выступающие за увеличение пособий, однако также много и тех, кто выступает против.

12 августа гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги в €800. При этом пособие она еще не получила.

До этого, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

В июле в МВД Латвии заявили об усталости страны от украинских беженцев.