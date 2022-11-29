Генсек НАТО призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

Европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Об этом 29 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы», — сообщил он журналистам перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

Столтенберг также поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

В середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании власти приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.