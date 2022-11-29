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Генсек НАТО призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

Генсек НАТО Столтенберг призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Об этом 29 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы», — сообщил он журналистам перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

Столтенберг также поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

В середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании власти приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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