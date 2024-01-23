Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины

США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, заявила Служба внешней разведки России. В документе, опубликованном пресс-бюро ведомства, говорится о черном списке чиновников из команды Зеленского, которых США «настоятельно рекомендуют» уволить, заменив их на более лояльных. Подробности — в материале «Известий».

Танец с дьяволом

В заявлении главы СВР Сергея Нарышкина говорится о формировании Белым домом нового состава правительства Украины, состоящего из «политических агентов» США. Иными словами, речь идет о создании в Киеве своего рода колониальной администрации по примеру того, как это было сделано в Европе по окончании Второй мировой войны, в странах бывшего СССР после его развала или в отдельных государствах в период американской оккупации.

Фото: commons.wikimedia.org

Для Украины этот процесс можно назвать пересборкой, так как абсолютно идентичные механизмы были реализованы по итогам государственных переворотов в 2004 и 2014 годах. Причем если в предыдущих случаях новым назначенцам приходилось конкурировать с местной олигархией, то в нынешних условиях единственным, по сути, препятствием является команда Зеленского – Ермака, работа которой, как пишут, в Вашингтоне вызывает всё больше раздражения.

Об ухудшениях отношений Киева с основными «союзниками» сообщалось с конца 2022 года. Последовавший затем провал контрнаступления, успех которого Зеленский гарантировал лично, заметно усилил активность США в деле замены правящих украинских элит. С начала июня посыпались многочисленные сообщения о махинациях с американской финансовой и военной помощью, в которых были заняты как члены украинского правительства, так и чиновники из офиса президента. Всё это сопровождалось постепенным изменением создаваемого медиаобраза самой фигуры Зеленского. В западных мейнстрим-изданиях заговорили о «коллективном разочаровании» в политике украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Pool/Keystone/Alessandro Della Valle

Зеленского предупреждали неоднократно. В августе–сентябре, в преддверии Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось несколько встреч высокопоставленных чиновников с руководством Украины. Сначала в Киев приехал Энтони Блинкен. Среди прочего госсекретарь США встретился с Рустемом Умеровым, только что назначенным на пост министра обороны вместо подавшего в отставку после коррупционного скандала Алексея Резникова. Спустя неделю Зеленского в Вашингтоне принимал Джо Байден. Как пишет целый ряд источников, на этих встречах главе украинского государства был еще раз озвучен список требований. Основное — кадровые «чистки» от ставленников офиса, полная отчетность по военным планам и распределению помощи, проведение выборов. Причем уже тогда были названы фамилии тех, кого Госуда

рственный департамент «настоятельно рекомендует» ввести в состав нового правительства.

В середине октября, когда в Киев приехала недавно назначенная спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, об американских планах заговорили вновь.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Притцкер проводит пресс-конференцию на заводе Coca-Cola в Великой Дымерке Киевской области, 16 октября 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan

Киев информацию принял, но с реализацией не торопился. Зеленский, осознавая грядущую потерю аппаратного и политического влияния, на протяжении двух месяцев публично рассуждал о целесообразности выборов, но в конечном итоге отменил их проведение, сославшись на военное положение в стране. Одновременно с этим президент Украины заявил о якобы готовящемся Россией плане дестабилизации «Майдан-3», главной целью которого является его, Зеленского, смещение. Как сообщает Служба внешней разведки России, в декабре американские требования были озвучены вновь. На этот раз список рекомендованных к назначению лиц был шире. На посту премьер-министра Белый дом хочет видеть посла в США Оксану Маркарову, министром финансов — Александра Каву, а на должности министра экономики — Тараса Качку. В противном случае США готовы вылить в публичное пространство обширное коррупционное досье на Зеленского и его окружение.

Напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном наблюдалось давно, отмечает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский перед пресс-конференцией в кампусе Белого дома в Вашингтоне, 12 декабря 2023 года Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Yuri Gripas - Pool via CNP

— Разногласия между Зеленским и Белым домом появились не сегодня и особенно обострились после неудачи в контрнаступлении. Президент Украины неоднократно предпринимал попытки втянуть США в прямой конфликт с Россией. Сейчас же эти расхождения усиливаются. Мне кажется, что Зеленский больше думает о своем политическом и физическом выживании, и эти цели не всегда сходятся с американскими. В то же время в США нет консенсуса относительно поддержки Зеленского, и борьба идет также и в этом измерении, — отметил собеседник «Известий».

Не забывать и не вспоминать

Президент Украины, очевидно, тянет время, рассчитывая на неизбежное потускнение украинского вопроса в американской внутриполитической повестке в связи с началом предвыборной кампании. С одной стороны, в год выборов администрация Байдена совершенно не заинтересована в еще одном, после провала контрнаступления, крупном поражении на украинском треке. С другой стороны, Белый дом не может допустить победы Москвы. Следовательно, демократы будут пытаться «законсервировать» ситуацию до ноябрьских выборов президента и не акцентировать на ней всеобщее внимание. При этом вопрос поддержания жизнедеятельности украинского государства, вероятно, будет актуальным до самого ноября 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

США не могут позволить Киеву проиграть в год президентских выборов, подчеркивает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Администрация постарается не фокусироваться на Украине, потому что этот кейс сложно назвать внешнеполитическим успехом. Тем более что американских избирателей ситуация на Украине волнует куда меньше внутриполитических и экономических проблем. Но позволить Киеву потерпеть поражение — это гораздо хуже вывода войск из Афганистана. План заключается в том, чтобы дать Украине продержаться до завершения выборов и в дальнейшем, нарастив объемы военного производства у себя и в Европе. Но этот план сработает только в случае победы демократов на выборах.

Посылка от дедушки

Центральное место в «списке к назначению» занимает Оксана Маркарова. Ее имя в качестве основной руководящей фигуры всплывает регулярно. И не спроста. Маркарова — типичный для постсоветской Украины представитель «новой политической элиты», выращенной на деньги американских неправительственных организаций. Еще в период обучения в Киево-Могилянской академии она являлась сотрудником Международного фонда избирательных систем — организации, финансируемой фондами «Открытого общества» (признано нежелательной организацией в РФ), USAID и структурами МИД Великобритании. Последующее обучение Маркаровой в Университете Индианы было оплачено стипендией Пола и Дейзи Соросов. После нескольких лет работы в Horizon Capital (среди учредителей экс-глава минфина Украины гражданка США Наталья Яресько) она занимала должность министра финансов, после чего в феврале 2021 года была назначена послом Украины в США.

Посол Оксана Маркарова и президент Владимир Зеленский перед двусторонними переговорами в США, 21 декабря 2022 года Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

С первых дней дипломатической службы Маркарова была приближена к делам администрации Байдена, которому, как утверждают на Украине, она де-факто и подчиняется. Обращение президента США к нации 8 февраля 2023 года (когда Байден назвал военный конфликт на Украине «испытанием века») она слушала, сидя в первом ряду зала заседаний конгресса. Она же была в компании Блинкена в ходе его сентябрьского визита.

Маркарова нужна для контроля и оптимизации вложенных средств, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Возможное назначение Маркаровой для США, безусловно, очень удобно и выгодно. За время пребывания и работы в США она крепко интегрировалась в систему власти, обросла нужными связями, и ее гораздо проще контролировать. В последнее время мы видим всё больше коррупционных кейсов, и такой человек мог бы дать Белому дому гораздо больше понимания относительно эффективности расходов вкладываемых в Украину средств, — подытожил эксперт.