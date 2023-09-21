Команда «Пас»: как Украину всем Западом защищали

Россия не против начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако Киев законодательно запретил их с правительством РФ. Выступая 20 сентября на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена «дать команду» Киеву изменить такой подход. О том, как министр иностранных дел РФ и Владимир Зеленский не встретились за одним столом и почему Россия и Албания поспорили об уставе ООН, — в материале «Известий» из Нью-Йорка.

Через тернии за Атлантику

Визы российским журналистам достались нелегко — их выдали за день до поездки. Как рассказал дипломатический источник, Москва сразу заявила: «не дадите визы журналистам — не будет свиданий с Эваном Гершковичем в тюрьме» (американский журналист, которого задержали в марте этого года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже).

Такая угроза впервые прозвучала от МИДа еще в апреле, когда журналистов пула Сергея Лаврова не пустили в Нью-Йорк на освещение участия министра в заседаниях Совбеза ООН. Кстати, часть американской прессы, работающей на Генассамблее, повесила на костюмы значки на русском языке: «Свободу Эвану».

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда, 19 сентября 2023 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Впервые журналисты также ограничены 25-мильной зоной вокруг Коламбус Серкл (нулевой километр для Нью-Йорка). Дальше — нельзя. Раньше такие меры применялись лишь к дипломатам определенных стран . Теперь же под них попали и представители российских СМИ.

Полет, как и получение виз, оказался не из простых: из-за закрытого воздушного пространства пилотам пришлось прокладывать маршрут через Кольский полуостров. Таким образом полет растянулся на 13 часов — вместо привычных девять.

Порядок слов

На следующий день прилета министра ожидал насыщенный график. В первый же день — заседание Совбеза ООН высокого уровня, посвященное конфликту на Украине. Албания, будучи сейчас председателем СБ ООН, созвала его и пригласила всех заинтересованных сторон — в том числе непосредственных участников конфликта — Россию и Украину. Пресса до последнего гадала — сядут ли за один стол украинский лидер Владимир Зеленский и Сергей Лавров.

Однако еще до начала выступлений присутствующих накал вылился в словесную перепалку между российским постпредом при ООН Василием Небензей и председательствующим в сентябре премьер-министром Албании Эди Рамой.

Российский дипломат начал с того, что назвал спектаклем самое заседание. А порядок выступлений нарушается в угоду одной делегации — украинской.

Посол России в ООН Василий Небензя поднимает карандаш, чтобы прервать выступление премьер-министра Албании Эди Рамы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 20 сентября 2023 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— На каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав государства правительств? — обратился к Раме Небензя.

— Мы бы предпочли, чтобы этот процедурный вопрос был решен на техническом уровне до начала открытых прений…

— Если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, албанское председательство может быть запятнано вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в СБ практики в угоду одной делегации, которая раз за разом демонстрирует при поддержке западных членов ООН, что ей никакой закон не писан и всё дозволено.

— Если вы согласитесь остановить <...>, тогда президент Зеленский не будет брать слово…

Казалось, еще чуть-чуть, и албанский премьер встанет из-за стола потрясти кулаком в знак убедительности.

Однако выступающий первым Антониу Гутерриш быстро взял слово и прервал эту словесную перепалку.

Выступавший третьим Владимир Зеленский говорил по-украински. Из основного — он вновь предложил мирный план урегулирования. Среди основных пунктов: полный вывод всех российских войск и воинских формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границы 1991 года . Также он потребовал возвращения контроля над госграницей.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Что касается участия Москвы в ООН, он выступил за лишение России права вето в организации.

Большинство стран, выступавших после, заявляли о своей безоговорочной поддержке Киеву, бросались словами «агрессор» и «жертва», но так и не предложили реально выполнимого и компромиссного мирного плана для Украины.

В момент выступления Энтони Блинкена в зале заседаний появился российский министр.

Отменить запрет

Никаких ожидаемых провокаций во время выступления Лаврова не было. Все присутствующие внимательно слушали довольно длительную речь министра. Лишь украинский постпред (Зеленский покинул зал заседаний сразу после выступления албанского премьера) демонстративно сидел «в телефоне».

— Факты инжинирования украинского кризиса давно известны, однако их пытаются всячески замолчать, «отменить» всю историю до 2014 года , — начал Сергей Лавров.

Он рассказал о начале американского вмешательства в украинские дела еще с 2004 года, когда Вашингтон попытался протолкнуть «проамериканского кандидата». Напомнил он и о майдане 2014 года, после которого несогласные регионы захотели самоопределения. Что не является нарушением международного права, ведь «принцип уважения территориальной целостности применим к «государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов <…> и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие <…> весь народ, проживающий на данной территории ».

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Возвращаясь к современным событиям, Сергей Лавров обратился к Блинкену: если Вашингтон так ратует за мирные переговоры, то почему бы им не «дать команду» Киеву. Ведь именно Украина на законодательном уровне запретила любые переговоры с правительством России.

— Россия никогда не отказывалась от переговоров, — заметил министр, в очередной раз давая посыл Западу — надавить на Киев.

Интересно, что сразу после выступления дипломата большинство присутствующих в зале засобирались уходить. Хотя на очереди была глава МИД Франции Катрин Колонна.

Урегулировать конфликт пытаются все. Вызываются в качестве посредников, предлагают свой мирный план. Не исключение и ООН. Антониу Гутерриш одной из целей недели высокого уровня ставил продвижение в урегулировании украинской ситуации.

Фото: РИА Новости/БелТА

Но, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, никаких прорывов по Украине на сессии ГА ООН ожидать не стоит.

— На Западе ставят иные цели: во-первых, использовать мировую трибуну для продвижения «мирного плана» Киева, что заведомо исключает компромиссы. Во-вторых, «вербовать» страны мирового большинства, ведь в «изоляции», по сути, оказался сам Запад, а не Россия. И, в-третьих, попытаться выставить Россию в качестве причины большинства проблем, волнующих мир. У докладчиков от Запада абсолютно оруэлловская цель: доказать, что любое мирное соглашение не на условиях Киева обрушит мировую систему, ООН и международное право , — заметил в беседе с «Известиями» Константин Косачев.

Помимо заседаний БРИКС, ОДКБ и других, у российского министра довольно насыщенный график двусторонних встреч. Одной из важнейших 20 сентября станет встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, где стороны обсудят ситуацию на Запорожской АЭС. Примечательно, что в этот же день пройдут переговоры с главой агентства у украинской делегации.