«Польша, Венгрия и Словакия выйдут сухими из воды»
Евросоюз не сможет оказать серьезное давление на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их решения возобновить эмбарго на украинское зерно, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, Брюсселю, который снял запрет на ввоз зерновых с Украины, придется принять их позицию ради сохранения единства ЕС. Более того, не исключено, что к запрету на ввоз зерна может присоединиться Румыния, которая уже пригрозила возобновлением эмбарго сроком на 30 дней, если вновь поступят заявки на поставки сельхозпродукции с Украины на румынский рынок. В Болгарии, которая также не стала продлевать эмбарго, 18 сентября разразились протесты сельхозпроизводителей. Они по меньшей мере на один час заблокировали дорожное движение в 47 точках в разных районах страны. В протесте приняли участие представители 26 общественных организаций, работающих в области сельского хозяйства. В этот же день Киев запустил процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за действий Варшавы, Будапешта и Братиславы. Ближе к вечеру стало известно, что Украина подала иски против всех трех стран.
Мнения экспертов
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский:
«Страны восточного фланга Евросоюза заняли довольно четкую и скоординированную позицию. Если в начале было ощущение, что это очередная антибрюссельская акция в Варшаве и Будапеште, сейчас мы видим, что они объединились на основе официальных позиций своих государств. Они четко заявляют, что независимо от позиции Брюсселя они приняли решение с учетом своих интересов. Так что Брюссель это противостояние проиграет. Ради сохранения единства ЕС он просто вынужден будет пойти на уступки.
Болгария — наиболее слабое звено, в наибольшей степени зависимое в том числе от США. Думаю, София надеется на то, что другие, более сильные, страны региона смогут продавить свой подход на общеевропейском уровне».
Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич:
«Правительство Польши демонстрирует жесткость в отношении ввоза украинского зерна в контексте предвыборной кампании. Две основные силы, правящая «Право и справедливость» и оппозиционная «Гражданская платформа», борются за избирателей. Социологические опросы показывают, что они идут ноздря в ноздрю, поэтому им важен каждый голос. В Польше традиционно высокую роль в экономике и политике играют организации фермеров и сельское хозяйство имеет достаточно важное значение для национальной экономики. Поэтому сейчас идет борьба за голоса этих избирателей, которые, безусловно, переживают из-за того, что украинское зерно приводит к падению цен на зерновые. Но даже после парламентских выборов гарантировать, что Варшава смягчит свою позицию, нельзя — надо смотреть, какое сформируется правительство. Пока неизвестно, кто победит на выборах и какая сформируется коалиция. В частности, многое зависит от того, войдет ли в правительство Польская крестьянская партия (ее депутаты призывают к полной блокаде продовольственных товаров с Украины. — «Известия»). Конечно, какие-то решения могут быть пересмотрены, но в целом я думаю, что Польша в среднесрочной перспективе поставит в приоритет интересы своих фермеров, а не поддержку Украины».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:
«Восточным европейцам со стороны Еврокомиссии за это ничего не будет. Польша, Венгрия и Словакия выйдут сухими из воды, а Румыния к ним присоединится. С учетом того, что нынешнее румынское правительство более европейски ориентировано, Румыния на данный момент не отказалась официально от ввоза украинского зерна.
Но я хорошо знаю ситуацию в Румынии. На западе страны расположено очень много элеваторов, в которых хранится много украинского зерна. Оно портится, потому что у него нет рынка сбыта в Европе, а румынские элеваторы ориентированы в основном на поставки главным образом в Европу. Румыны настаивают на том, чтобы избавиться от украинского зерна, потому что в преддверии нового сезона отгрузки зерна это усложняет проблемы для местных фермеров.
Что касается ВТО, там будут делать вид, что давят на Польшу, Венгрию и Словакию. Может быть, введут какие-то штрафы, но при этом ВТО реально вмешиваться в ситуацию не станет. Коллективный Запад знает, что для стран, которые ввели запрет, это очень болезненная тема, и если их в этом продавят, контрэффект будет больше, чем если они будут просто имитировать решение проблемы.
Поддержка Украины со стороны Словакии и Венгрии незначительная. Что касается Польши, всё будет зависеть от итогов парламентских выборов. Если лидеру «Гражданской платформы» Дональду Туску удастся сформировать правительство, Польша будет допускать меньше «самодеятельности» и будет больше ориентироваться на Германию».