«Польша, Венгрия и Словакия выйдут сухими из воды»

Евросоюз не сможет оказать серьезное давление на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их решения возобновить эмбарго на украинское зерно, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, Брюсселю, который снял запрет на ввоз зерновых с Украины, придется принять их позицию ради сохранения единства ЕС. Более того, не исключено, что к запрету на ввоз зерна может присоединиться Румыния, которая уже пригрозила возобновлением эмбарго сроком на 30 дней, если вновь поступят заявки на поставки сельхозпродукции с Украины на румынский рынок. В Болгарии, которая также не стала продлевать эмбарго, 18 сентября разразились протесты сельхозпроизводителей. Они по меньшей мере на один час заблокировали дорожное движение в 47 точках в разных районах страны. В протесте приняли участие представители 26 общественных организаций, работающих в области сельского хозяйства. В этот же день Киев запустил процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за действий Варшавы, Будапешта и Братиславы. Ближе к вечеру стало известно, что Украина подала иски против всех трех стран.

Мнения экспертов

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский:

«Страны восточного фланга Евросоюза заняли довольно четкую и скоординированную позицию. Если в начале было ощущение, что это очередная антибрюссельская акция в Варшаве и Будапеште, сейчас мы видим, что они объединились на основе официальных позиций своих государств. Они четко заявляют, что независимо от позиции Брюсселя они приняли решение с учетом своих интересов. Так что Брюссель это противостояние проиграет. Ради сохранения единства ЕС он просто вынужден будет пойти на уступки.

Болгария — наиболее слабое звено, в наибольшей степени зависимое в том числе от США. Думаю, София надеется на то, что другие, более сильные, страны региона смогут продавить свой подход на общеевропейском уровне».

Справка «Известий» В марте пять восточноевропейских стран — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия — потребовали от Еврокомиссии ввести запрет на поставку украинского зерна. Это обосновывалось тем, что правительства хотят защитить интересы местных сельхозпроизводителей. Евросоюз пошел им навстречу и согласился ввести со 2 мая эмбарго на поставки украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян. В июне его продлили до 15 сентября. После этой даты Еврокомиссия сняла введенные ограничения. Эмбарго тем не менее сохранили Польша, Венгрия и Словакия. В связи с этим Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) к этим трем государствам. Одностороннее продление эмбарго ударяет по украинской экономике. По подсчетам Национального банка Украины, потери могут составить примерно $600 млн. Украина при этом согласилась в связи с решением Еврокомиссии снять запрет на ввоз зерна ввести в течение 30 дней правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на европейский рынок. Брюссель заверил, что будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич:

«Правительство Польши демонстрирует жесткость в отношении ввоза украинского зерна в контексте предвыборной кампании. Две основные силы, правящая «Право и справедливость» и оппозиционная «Гражданская платформа», борются за избирателей. Социологические опросы показывают, что они идут ноздря в ноздрю, поэтому им важен каждый голос. В Польше традиционно высокую роль в экономике и политике играют организации фермеров и сельское хозяйство имеет достаточно важное значение для национальной экономики. Поэтому сейчас идет борьба за голоса этих избирателей, которые, безусловно, переживают из-за того, что украинское зерно приводит к падению цен на зерновые. Но даже после парламентских выборов гарантировать, что Варшава смягчит свою позицию, нельзя — надо смотреть, какое сформируется правительство. Пока неизвестно, кто победит на выборах и какая сформируется коалиция. В частности, многое зависит от того, войдет ли в правительство Польская крестьянская партия (ее депутаты призывают к полной блокаде продовольственных товаров с Украины. — «Известия»). Конечно, какие-то решения могут быть пересмотрены, но в целом я думаю, что Польша в среднесрочной перспективе поставит в приоритет интересы своих фермеров, а не поддержку Украины».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

«Восточным европейцам со стороны Еврокомиссии за это ничего не будет. Польша, Венгрия и Словакия выйдут сухими из воды, а Румыния к ним присоединится. С учетом того, что нынешнее румынское правительство более европейски ориентировано, Румыния на данный момент не отказалась официально от ввоза украинского зерна.

Но я хорошо знаю ситуацию в Румынии. На западе страны расположено очень много элеваторов, в которых хранится много украинского зерна. Оно портится, потому что у него нет рынка сбыта в Европе, а румынские элеваторы ориентированы в основном на поставки главным образом в Европу. Румыны настаивают на том, чтобы избавиться от украинского зерна, потому что в преддверии нового сезона отгрузки зерна это усложняет проблемы для местных фермеров.

Что касается ВТО, там будут делать вид, что давят на Польшу, Венгрию и Словакию. Может быть, введут какие-то штрафы, но при этом ВТО реально вмешиваться в ситуацию не станет. Коллективный Запад знает, что для стран, которые ввели запрет, это очень болезненная тема, и если их в этом продавят, контрэффект будет больше, чем если они будут просто имитировать решение проблемы.

Поддержка Украины со стороны Словакии и Венгрии незначительная. Что касается Польши, всё будет зависеть от итогов парламентских выборов. Если лидеру «Гражданской платформы» Дональду Туску удастся сформировать правительство, Польша будет допускать меньше «самодеятельности» и будет больше ориентироваться на Германию».