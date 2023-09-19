Дипломатический прокол: чего ожидать от недели высокого уровня ГА ООН

На общих прениях, которые стартуют в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября, мировому сообществу предстоит обсудить широкий спектр вопросов. Запад при этом попытается сосредоточить всё внимание на украинском конфликте, считают в экспертном сообществе. Принимающий участие глава Украины Владимир Зеленский постарается переманить на свою сторону страны Глобального Юга, занимающие взвешенную позицию относительно России. При этом из наиболее видных западных лидеров выступит с высокой трибуны лишь президент США Джо Байден, который, в частности, призовет реформировать Совбез. А вот французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер Риши Сунак сессию ГА ООН пропустят. РФ на высокой неделе будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит 23 сентября.

Один из пяти

Неделя высокого уровня — ежегодное мероприятие на Генеральной Ассамблее ООН и единственное, которое может собрать практически всех мировых лидеров в одно время и одном месте. В этот раз так называемые общие прения в штаб-квартире в Нью-Йорке начнутся 19 сентября и продлятся вплоть до 23-го. Однако официально последним днем станет 26 сентября, когда пройдет пленарное заседание высокого уровня, посвященное Международному дню полной ликвидации ядерного оружия и его пропаганде.

Официальной темой станет «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению сформулированных в ней целей в области устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех». Но это далеко не все глобальные вопросы, которые планируют обсудить главы государств и правительств.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поднимет вопрос о реформе Совбеза, чтобы противодействовать влиянию России и КНР в этом органе. Речь пойдет о расширении СБ за счет «пяти-шести» новых стран, в том числе, Германии и Японии. При этом неясно, подразумевает ли американское предложение предоставление этим странам права вето — прерогативу блокировать инициативы, которая есть у пяти нынешних постоянных членов: РФ, Китая, США, Франции и Великобритании.

Как отметил бывший замгенерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе, любая инициатива подлежит рассмотрению, однако Вашингтон заинтересован в расширении Совбеза как раз-таки за счет своих союзников — Берлина и Токио.

— Это намерение сделать СБ абсолютно западоцентричным, послушным орудием принятия решений. Я думаю, из этого ничего не выйдет, — сказал он «Известиям». — Другие страны исходят из того, что мир с момента принятия Устава ООН серьезно изменился, так что необходимо отразить страны Глобального Юга в деятельности ООН, в частности, в Совете Безопасности.

По словам эксперта, речь идет о таких кандидатах, как Индия, Бразилия, Южная Африка. Членство же ФРГ и Японии не поддержат Китай и Россия. Ранее Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ОООН

Стоит отметить, что Байден станет единственным главой государства из стран «большой пятерки», лично присутствующим на Генассамблее. Сообщалось, что глобальный «дипломатический фестиваль» пропустят председатель КНР Си Цзиньпин, а также два наиболее ярких представителя так называемого «коллективного Запада» — французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Нынешний глава британского правительства станет первым за десятилетие лидером страны, не поехавшим на ГА ООН. Как подчеркнули в пресс-службе Даунинг-стрит, 10, делегацию возглавит его заместитель Оливер Дауден.

Макрон же не отправится в Нью-Йорк из-за плотного графика, отмечает Politico. По информации издания, у французского лидера появились проблемы с расписанием, так как в это время он будет в том числе принимать у себя короля Великобритании Карла III, официальный визит которого и так уже откладывали.

Президента России Владимира Путина тоже не будет на высокой неделе Генассамблеи, последние несколько лет РФ на ГА ООН представляет Сергей Лавров. Его выступление перед мировым сообществом запланировано на 23 сентября, он будет присутствовать и на заседании Совбеза.

К слову, в этот раз его поездка на мероприятия ООН не сопровождалась эксцессами, как это было в апреле. Тогда возникли проблемы у пула журналистов, которые должны были отправиться вместе с главой МИД РФ: американское посольство не выдало визы представителям масс-медиа вовремя, из-за чего сотрудники СМИ не смогли полететь с Лавровым на заседание Совета Безопасности. В этот же раз дипмиссия США одобрила визы, но сделала это накануне начала недели высокого уровня.

Украина и глобальные вопросы

Несмотря на глобальный характер недели высокого уровня, основное внимание будет уделено конфликту на Украине. Особенно если учитывать личное присутствие президента Владимира Зеленского, который выступит 19 сентября.

При этом украинский лидер не ограничится лишь речью с высокой трибуны. Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в Киеве, глава Украины во время личных встреч попытается переманить на свою сторону представителей Глобального Юга — стран Африки, Азии и Латинской Америки, — которые до сих пор сохраняли относительный нейтралитет касательно действий СВО России на Украине.

К тому же Владимир Зеленский будет выступать и на специальном заседании СБ ООН, посвященному Украине, где окажется за одним столом с Сергеем Лавровым. При этом две основные задачи, которые преследует украинский лидер, — это заручиться поддержкой своей «формулы мира», которую он представил еще в прошлом году, а также найти решение кризиса продовольственной безопасности, особенно после того как РФ вышла из зерновой сделки. Кроме того, Польша, Венгрия и Словакия приняли решение возобновить эмбарго на украинское зерно.

Впрочем, по словам бывшего замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, основное внимание на неделе будет уделено вопросам международного мира и безопасности, причем это будет касаться самых различных регионов планеты.

— Естественно, Запад попытается сделать тему Украины центральной в этом контексте. Но если судить по позиции государств Глобального Юга, которые не намерены поддерживать Соединенные Штаты и другие страны Запада в вопросе Украины и занимают весьма взвешенную и сдержанную позицию, думаю, у них вряд ли что-либо серьезное выйдет, — отметил он.

Это далеко не всё, на чем сосредоточатся мировые лидеры. Внимание будет уделено региональным кризисам и конфликтам, однако представители государств также остановятся на финансово-экономических вопросах, которые волнуют развивающиеся страны, в том числе на актуализации роли Международного валютного фонда, считает эксперт. К тому же многие страны признают, что чрезмерная финансово-экономическая зависимость от западных государств — серьезный источник нестабильности в мире, добавил Орджоникидзе.

Говоря о намеченном на 20 сентября заседании СБ, собеседник «Известий» призвал не стоить завышенных ожиданий, пояснив, что это будет своего рода «крупное политическое шоу». На нем Зеленский и его «менторы» попытаются взвалить всю вину за конфликт на Украине на Москву, но у них вряд ли что-то выйдет, уверен экс-замглавы МИД РФ. Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла о готовности вести переговоры по прекращению огня, однако Киев сам запретил себе вести какой-либо диалог с РФ на эту тему. К тому же принимающий в заседании участие Сергей Лавров сможет дать отпор «любым попыткам обвинить РФ во всех смертных грехах», заключил Орджоникидзе.