Визовый допрос: РФ не исключает проблем для делегации Лаврова на ГА ООН

У Москвы пока нет оснований полагать, что американские власти откажутся от возможности чинить визовые препятствия российской делегации в поездке на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. Об этом «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Как рассказал дипломат, в секретариате ООН Москву неизменно заверяют, что проводят работу с США по этому поводу, однако результаты «неочевидны». Общие прения на неделе высокого уровня на Генассамблее стартуют 19 сентября, ожидается, что глава российского МИДа Сергей Лавров выступит перед мировым сообществом 23-го числа.

Трудный путь в Нью-Йорк

Одним из наиболее ожидаемых мероприятий года традиционно считается высокая неделя на Генассамблее ООН, когда главы государств, правительств или МИД всех стран – членов организации собираются вместе в штаб-квартире в Нью-Йорке. В течение последних лет от России на мероприятиях ООН, в том числе сентябрьских, перед мировым сообществом выступает министр иностранных дел Сергей Лавров. Предварительно его речь запланирована на 23 сентября.

Однако на фоне стремительно ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона, а также ужесточения санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине, получить американские визы российской делегации становится всё труднее. Так что проблемы с допуском на территорию США можно ожидать и в этот раз, подчеркнули в постпредстве РФ.

— Никто не застрахован от новых визовых проблем, у нас пока нет оснований полагать, что американцы откажутся от того, чтобы чинить препятствия нашим делегатам. Понятно это будет только в начале-середине сентября. У нас время от времени возникают ситуации, когда визы не получают те, кто командируется на мероприятия в штаб-квартиру ООН, — рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

При этом, по словам дипломата, в секретариате ООН Россию традиционно заверяют, что ведут по этому поводу работу с властями Соединенных Штатов. Впрочем, результаты «неочевидны», констатировал он.

— Посмотрим, скажется ли это на том, как будут выдаваться визы делегации министра, включая журналистов, — добавил Полянский.

Как отметил программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, практика последних лет, начиная с 2014 года, показывает, что на те или иные мероприятия, особенно связанные с осенней сессией ГА в Нью-Йорке, зачастую американцы тянут с выдачей виз. Однако даже если в итоге не всем их оформляют, ключевые участники делегаций РФ получают необходимое разрешение.

— Таким образом они, во-первых, держат в напряжении РФ, во-вторых, вставляют палки в колеса эффективности работы делегации. Но в то же время делегации все-таки допускаются и способны доносить позицию Москвы, — пояснил эксперт «Известиям».

К слову, в последний раз делегация, возглавляемая Сергеем Лавровым, отправлялась в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в апреле, когда статус председателя Совета Безопасности на месяц перешел к РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства должен был принять участие в заседаниях СБ ООН 24 и 25 апреля, однако вплоть до 17-го числа было неизвестно, получил ли министр визу. В итоге разрешение на въезд в Соединенные Штаты выдали всей делегации, за исключением прессы. Журналисты ждали свои паспорта вплоть до вылета, однако получили их постфактум.

Американский посол в Москве Линн Трейси заявила, что пул Лаврова мог отправиться вслед за министром своим ходом, после того как США одобрили выдачу визу. Официальный представитель МИДа Мария Захарова раскритиковала представителя США, напомнив при этом, что прямых рейсов между Москвой и Нью-Йорком нет.

А можно переехать?

Штаб-квартира ООН де-юре — международная территория, куда могут попасть представители различных государств, но чтобы до нее добраться, необходимо воспользоваться территорией Штатов. На этом этапе и возникают проблемы, в частности, у российских делегатов, отметил Константин Суховерхов.

— Если мы посмотрим на практику, то несмотря на действия американской стороны по невыдаче виз, задержке выдачи, работа делегаций все-таки обеспечивается. Хоть США и пользуются своими полномочиями как рычагом давления в определенной степени, это международная территория, так что у американцев в этом плане есть ограничения, — рассказал он.

Так что, несмотря на периодически возникающие проблемы, Штаты в целом справляются со своими обязательствами страны пребывания центральных учреждений ООН, считает программный менеджер РСМД. Если бы Вашингтон позволял себе слишком многое, международное сообщество вполне могло бы серьез поднять вопрос о переносе штаб-квартиры из США.

В настоящее время помимо Нью-Йорка в мире есть еще три официальных офиса ООН: в Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Найроби (Кения). Теоретически в современных реалиях перенести штаб-квартиру легче, так как информация хранится в электронном виде, однако процедура также предусматривает переезд сотрудников и обеспечение всей необходимой инфраструктуры. Но всё же не каждый офис ООН способен вместить весь секретариат, который насчитывает несколько десятков тысяч работников.

Если рассматривать каждый из вариантов, то венская штаб-квартира — это узкопрофилированная зона, где расположены спецучреждения ООН и другие международные организации, входящие в ее систему, к примеру МАГАТЭ. Офис в Найроби находится в Кении, и вряд ли африканская страна даже чисто логистически способна принять весь секретариат ООН и приезжающие на мероприятия высокие делегации, предположил эксперт. Даже Нью-Йорк испытывает трудности, когда на высокую неделю прилетает огромное количество высокопоставленных лиц, отметил Суховерхов.

Что касается отделения ООН в Женеве, то оно располагается внутри комплекса Дворца Наций, который первоначально был построен для Лиги Наций. По мнению программного менеджера РСМД, это (помимо Нью-Йорка) наиболее подходящий для каких-либо взаимодействий офис, но также не самый большой.

Несмотря на заявления, появляющиеся в том числе от российских официальных лиц, серьезных предпосылок для переноса штаб-квартиры нет, уверен эксперт, поскольку подобный шаг «может создать еще больше проблем».

Кроме того, как ранее рассказали «Известиям» в постпредстве России при ООН, для того чтобы «съехать» из Нью-Йорка, необходимо принять резолюцию в Генассемблее, причем за должны выступить 2/3 государств ООН. Однако уговорить прежде всего малые и развивающиеся страны, которых в организации большинство, достаточно сложно, ведь в Нью-йорке работают их «постпредства, вложены определенные деньги, а у дипломатов есть социальные завязки и налажена жизнь». Впрочем, в РФ не исключили, что на каком-то этапе накопившаяся масса нерешенных вопросов подтолкнет большинство стран ООН сделать выбор в пользу другой точки.

К слову, от действий США страдает не только Россия, но и другие страны. В свое время с невыдачей виз сталкивались, к примеру, Венесуэла, Эквадор и Иран. В 2020 году американские власти не стали выдавать разрешение на въезд на тот момент главе МИД Исламской Республики Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать на заседание Совбеза ООН.