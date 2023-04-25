Устав от ООН: о чем говорил Сергей Лавров на заседании Совбеза в Нью-Йорке

Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля . В этом месяце Москва председательствует в СБ, поэтому российская делегация накануне направилась в Нью-Йорк для участия в мероприятиях организации. Министр также заметил, что мир сейчас, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны, а «перепредставленность» западных стран в ООН приобрела хронический характер . В день вылета самолета шефа российской дипломатии посольство США так и не выдало визы журналистам пула. Эту тему Лавров также не обошел.

«Золотой миллиард против мирового большинства»

Глава МИД России, накануне приземлившийся в Нью-Йорке, 24 апреля председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совбезе ООН по теме «эффективной многосторонности в защиту принципов устава организации». Эта тема приобретает повышенную актуальность на фоне всё более активных попыток некоторых стран подчинить ООН исключительно своим интересам.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что ооноцентричная система сейчас переживает глубокий кризис. Первопричиной тому стало стремление отдельных членов организации подменить международное право и Устав ООН неким «порядком, основанным на правилах», которых никто не видел. Они изобретаются и применяются с целью противодействия естественным процессам формирования новых самостоятельных центров развития, которые и есть объективное проявление многосторонности. Однако их пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами. Тем самым происходят фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов, паралич ВТО.

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— Международный валютный фонд окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США , — заявил Лавров.

По его словам, Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда».

— Несогласных заносят в черные списки по принципу «кто не с нами, тот против нас» , — сказал Сергей Лавров.

Он также отметил, что Запад, навязывая свое понимание демократии другим, не хочет демократизации международных отношений на основе уважения суверенного равенства государств.

— Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации , когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений «на поле боя». Всё это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны, — заметил глава российского МИДа.

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Министр призывал называть вещи своими именами — « никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества».

Выступая на заседании Совбеза, Лавров четко изложил российский политический взгляд на обустройство современного мира, отметил в беседе с «Известиями» председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

— Надеюсь, его позиция для всех будет иметь важное значение с учетом происходящих в мире кризисов и диспропорций современного мира, — сказал он.

Однако подлинная многосторонность требует адаптации ООН к реалиям сегодняшнего дня. Главный российский дипломат в очередной раз заявил о необходимости ускорить реформу Совета Безопасности ООН за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки, ведь «нынешняя чрезмерная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности».

Кроме того, Сергей Лавров обратился лично к Генеральному секретарю ООН с призывом обеспечить соблюдение всеми его сотрудниками требований беспристрастности. А при подготовке инициативных документов по тематике «общей повестки» и «новой повестки для мира» руководствоваться необходимостью подсказывать странам-членам пути нахождения баланса интересов, а не подыгрывать неолиберальным концепциям. «Иначе вместо многосторонней повестки будет углубление раскола между «золотым миллиардом» и мировым большинством», — подчеркнул министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Он также напомнил о предложении двухлетней давности президента России Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН. Тогда лидеры Китая и Франции поддержали инициативу, однако до встречи так и не дошло. Но этого требуют нынешние обстоятельства. И не потому, что «у пяти держав есть некие привилегии по сравнению с остальными, а как раз в силу их особой ответственности по Уставу ООН за поддержание международного мира и безопасности».

Спекуляции вдобавок к провокациям

С 1 апреля Россия сменила Мозамбик на посту председателя Совета Безопасности ООН. Ряд западных стран выразили обеспокоенность в связи с председательством Москвы. Так, официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сказал, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине».

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также не осталась в стороне. По ее словам, Москва может попытаться использовать председательство, чтобы «отвлечь внимание» от тем, которые США считают важными. Официально ни один из членов СБ ООН (пять постоянных — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция и 10 непостоянных) не призывал к бойкоту российского председательства.

Спекуляции на тему председательства РФ будут продолжаться, считает гендиректор РСМД Иван Тимофеев.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш и постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя Фото: Getty Images/Michael M. Santiago/Staff

— Если посмотреть на ту повестку, которую Россия продвигает, она отражает в основном сквозные проблемы для международных отношений, в том числе вопросы международной безопасности и развития. Манипуляции и политизация со стороны наших оппонентов будут неотъемлемыми спутниками работы РФ на площадке ООН, — заметил эксперт.

Отъезд российской делегации в Нью-Йорк оказался омрачен проблемами с выдачей американской стороной виз представителям российских СМИ. Перед вылетом стало понятно, что журналисты министерского пула не получат визы. При этом американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение — хотя обещание представителям МИД РФ , что всё будет сделано в срок, было дано. И до последнего, то есть до вылета самолета из Внуково-2, журналисты ждали визы.

«Известия» оказались также в числе тех, кто не получил необходимые документы для работы на территории страны — хозяйки штаб-квартиры ООН. Если посмотреть на сайте Госдепартамента статус визы журналиста «Известий», там написано Refused («Отказано»). Причем дата — 20 апреля, то есть отказ появился еще за день до подачи паспорта в посольство.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уже в заключительной части речи из зала заседаний СБ ООН глава МИД РФ обратился ко всем журналистам, которые освещают заседания в СБ ООН, с просьбой компенсировать отсутствие российских журналистов пула. «Посольство Соединенных Штатов в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел», — заявил Лавров.

— Постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок, — сказал министр.