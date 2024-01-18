Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине

Запад изыскивает средства, чтобы продлить возможности Киева сопротивляться Москве в рамках российской спецоперации. Пока ЕС и США не могут согласовать очередные деньги для Украины, отдельные страны Европы анонсировали свои пакеты помощи: вслед за Великобританией об этом заявили Германия и Франция. Эксперты при этом видят связь между неспособностью Белого дома настоять на одобрении $61 млрд для Киева и индивидуальными решениями стран Евросоюза. О мирных переговорах в евроатлантическом лагере также не ведут речи. В чем заключаются стратегии Запада по разрешению российско-украинского кризиса — в материале «Известий».

Запад перешел на индивидуальную помощь

Начальники оборонных ведомств стран НАТО встретились 17 января в Брюсселе, чтобы среди прочего обсудить ситуацию на Украине. К беседе, которая продолжится 18 января, присоединиться пригласили и кандидата на членство в военном альянсе Швецию.

В последнее время страны Запада всё чаще обращаются к теме проблем Киева на фоне провального контрнаступления прошлым летом – осенью. Это уже вторая подобная встреча по линии Североатлантического альянса за неделю: 10 января по инициативе Киева прошло заседание Совета НАТО – Украина, на котором страны блока снова пообещали выделить миллиарды военной и финансовой помощи на 2024 год. Деталей в течение этой недели так и не появилось.

Что касается других источников финансирования Киева, понимания сроков выделения денег нет: Евросоюз никак не может утвердить пакет помощи в €50 млрд на 2024–2027 годы, а в США законодатели пока не согласовали пакет помощи на $61 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее деньги для Киева нашлись. С начала 2024 года несколько европейских стран объявили о своих индивидуальных решениях направить Украине финансирование. Так, во время визита в Киев 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о поддержке на сумму £2,5 млрд.

Уже 17 января о финансовых вливаниях объявила Германия. Что примечательно, произошло это сразу после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Речь идет о €7 млрд, хотя ранее планировалось €4 млрд. Получается, что объем средств, которые Берлин направит в Киев в 2024 году, составит примерно 2,1% от германского ВВП.

В этот же день правительство ФРГ обновило список вооружения, которое Берлин предоставил для нужд Киева. Согласно этим данным, в транш включены амуниция для танков Leopard 1, восемь БТР, 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros.

Эти объявления со стороны немецких властей даже вызвали обвинения в адрес Берлина, что тот действует как индивидуальный игрок, не прикладывая таких же усилий, чтобы добиться согласованной позиции всего ЕС.

«Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, и это никого не обмануло. В частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — упрекнул ФРГ комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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К слову, 17 января о своем индивидуальном решении объявила также и Франция. Президент этой страны Эммануэль Макрон, анонсируя свой визит на Украину в феврале, заявил о намерении передать ВСУ в ближайшие недели около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб.

Кто и зачем затягивает конфликт

В экспертном сообществе видят корреляцию между проблемами в конгрессе США в вопросе продолжения бесперебойного финансирования Киева и активизацией европейских стран в предоставлении индивидуальных пакетов помощи. Вместе с тем это единственная стратегия, которую Запад пытается применить в вопросах урегулирования кризиса.

Проблемой здесь становится тот факт, что речи о мирном разрешении конфликта в Европе всё еще не заводят на сколь бы то ни было заметном уровне. На Западе рассчитывают продолжать поддерживать Украину, несмотря на то что ВСУ продемонстрировали неспособность переломить ход военных действий в свою пользу.

— В Европе считают, что если у сторон будут примерно схожие военные потенциалы, то это подтолкнет их к более сговорчивой позиции, — говорит «Известиям» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Подтверждают эту мысль и американские политики. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит в настоящий момент перспективы долгосрочного перемирия между Россией и Украиной.

Солдат ВФУ Фото: Global Look Press/ Ignacio Marin/AnadoluNo Use USA

Тем временем появляются признаки усталости от конфликта. Об этом говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что военная помощь Запада уже не имеет смысла и ведет лишь к увеличению числа жертв. Венгерский премьер Виктор Орбан настаивает на том, что финансовая помощь Украине должна поступать из «внебюджетных источников» и не на долговременной основе. Ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер Италии Джорджа Мелони проговорилась, что «многие устали от Украины» и контрнаступление Киева «идет не так, как ожидали».

О том, что поставки помощи Украине лишь затягивают конфликт, говорили и российские власти. Однако на Западе полагают: чем дольше они будут помогать Украине, тем выше становятся шансы Киева в будущих переговорах с Россией.

— На Западе много разговоров о поиске мирного решения, но никто не знает, как это сделать. Они считают, что они не затягивают конфликт, а помогают Украине, — прокомментировал научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

Но даже несмотря на такой подход, объемы западной помощи заметно снижаются. По некоторым подсчетам, в период с августа по октябрь 2023-го финансирование было ниже на 90%, чем в тот же период в 2022-м. В Киеве ожидают значительных проблем с поставками уже к середине 2024 года, в случае если Украина не сможет доказать необходимость продолжения финансирования. Тем не менее о его полном прекращении в ближайшее время пока говорить рано.