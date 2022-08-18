В Киеве пожаловались на полученную помощь в $589 млн вместо $6 млрд

Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых $6 млрд, и график, по которому в страну приходят деньги от зарубежных доноров является для нее огромной проблемой. Об этом заявил 18 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Минфин ожидал $6 млрд помощи. Затем уже снизил ожидания до $5 млрд. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только $589 млн плюс кредит от Канады $350 млн на закупку газа для «Нафтогаза», — указал Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий также выразил надежду, что деньги к концу месяца на Украину все-таки еще придут.

Ранее в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что ряд западных стран понял бессмысленность оказания военной помощи Украине, потому что там «просто всё либо уничтожается российскими войсками, либо продается, либо разрушается». При этом кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю, отметил сенатор. Также, по мнению сенатора, Запад предрекает скорое завершение российской спецоперации по защите Донбасса победой войск РФ.

Между тем 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.

Тогда же читатели агентства Bloomberg подвергли критике решение США о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $5,5 млрд. Один из комментаторов посетовал, что довольно глупо посылать миллиарды на помощь Киеву, когда сами США разваливаются, а другой указал, что президент Джо Байден не поддерживает трудолюбивых американцев.

5 июля читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что стране для восстановления необходимы $750 млрд. Один из пользователей поинтересовался, каким образом Украина в своих оценках ущерба могла прийти к сумме в $720 млрд, если эта страна «всего в 1,8 раза больше Германии».

Страны Запада оказывают финансовую и военную помощь Украине в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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