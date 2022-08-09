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Читатели Bloomberg раскритиковали очередной пакет помощи США Украине

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Читатели агентства Bloomberg подвергли критике решение Соединенных Штатов Америки о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $5,5 млрд.

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«Кажется глупым посылать миллиарды на помощь Киеву, когда США разваливаются», — написал 9 августа один из пользователей.

Другой комментатор выразил сожаление, что глава государства Джо Байден так же не поддерживает трудолюбивых американцев.

«Половина этой суммы пойдет в карман [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а другая — будет поделена между остальными членами его режима», — посетовал читатель.

Еще один пользователь отметил, что каждый выделенный США доллар предназначен для разрушения и смерти. Он предложил вложить эти деньги в установление мира.

«Надоело, что Запад спасает Украину. Пусть сами разбираются с Россией», — поделился мнением другой комментатор.

Накануне администрация Байдена объявила о дополнительной прямой бюджетной поддержке Киева в размере $4,5 млрд.

В тот же день Пентагон заявил, что выделяет Украине военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, сказал, что единственная цель Соединенных Штатов — максимально затянуть конфликт. Дипломат подчеркнул, что США таким образом всё больше втягиваются в конфронтацию в Донбассе и на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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