В Германии возмутились желанием Украины получить $720 млрд

Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что стране для восстановления необходимы $750 млрд.

Публикация Der Spiegel о словах украинского чиновника вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Так, пользователь Oliver поинтересовался, на чем основаны такие цифры, озвученные властями Киева.

«Мне интересно, как получается огромная сумма в $720 млрд (по оценкам Украины). После Второй мировой войны план Маршалла (программа восстановления Европы. — Ред.) обошелся в $13 млрд для всей Европы. На сегодняшний день это будет чуть менее $130 млрд», — присоединился к возмущениям Marco3000.

Ему непонятно, как Украина в своих оценках пришла к $720 млрд, хотя эта страна «всего в 1,8 раза больше Германии».

«Да, звучит некрасиво, но вбрасывать $720 млрд в страну с индексом коррупции как у Мексики, звучит не очень мудро и реалистично. Не приближаемся ли мы к рецессии прямо сейчас? Грезы никому не помогают, только дают обманутые надежды», — указал DelegierterNull.

Комментатор под ником Wiso поинтересовался, «куда делись все предыдущие миллиарды для Украины». Он порекомендовал потребовать от руководства страны отчет о потраченных средствах, прежде чем продолжать тратить на нее деньги.

«Честно говоря, запросы населения Украины звучат так, как будто нужно профинансировать небывалый комфорт, роскошь, красоту и многое другое. Похоже на бездонную яму», — заметил ChrisBln66.

Шмыгаль 4 июля озвучил сумму на восстановление Украины на международной конференции в Лугано. Ключевым источником финансирования, по его словам, должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Накануне газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» выразил мнение, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов в пользу Украины британским политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж». Он напомнил, что подобные заявления уже звучали и от США, и от Канады.

Страны Запада конфискуют российские активы в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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