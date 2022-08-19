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США выделят Украине новый пакет военной помощи

Пентагон: США изучают возможность поставок Киеву оружия для изменения ситуации на поле боя
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Фото: REUTERS/. Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff
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США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета «военной помощи» на общую сумму $775 млн в рамках указа президента США Джо Байдена. Об этом сообщил 19 августа высокопоставленный представитель американского министерства обороны.

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Как заявили в Пентагоне, США изучают возможности поставок новых видов вооружений Украине, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны. В планах Пентагона — отправить на Украину дополнительно 1500 противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS и сосредоточиться на укреплении существующего авиапарка страны.

«США считают, что Крым — это Украина, Вашингтон снабжает Киев разведданными для защиты всей «территории Украины», — отметил представитель ведомства на брифинге.

Военный подчеркнул, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала работы администрации Байдена в результате достигнет $10,6 млрд. Также, по его словам, новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых $6 млрд, и график, по которому в страну приходят деньги от зарубежных доноров, является для нее огромной проблемой.

Также в четверг заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, не афишируя при этом заранее поставку.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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