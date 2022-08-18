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Politico заявило, что США разрешили Киеву использовать американское оружие для ударов по Крыму

Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму
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Фото: REUTERS
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Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. Об этом 17 августа заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

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«Конечно, мы не выбираем цели, и вcё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», — цитирует его издание Politico.

При этом собеседник издания подчеркнул, что, согласно позиции США, «Крым — это Украина».

Утром во вторник, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия.

9 августа на территории аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Как сообщили в Минобороны РФ, детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на обвалованной площадке хранения. В результате возник пожар. При этом в ведомстве исключили вероятность обстрела.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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