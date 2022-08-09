Минобороны рассказало о взрывах на аэродроме в крымской Новофедоровке
На территории аэродрома «Саки» в районе Новофедоровки в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ 9 августа.
По данным ведомства, авиационная техника в результате происшествия не повреждена. За взрывами последовало возгорание, сейчас проводятся работы по его тушению.
Причины взрыва устанавливаются.
22 июня в воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд, в результате четыре человека погибли. Еще четверо пострадали: один человек был доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.
12 мая сообщалось, что на территории воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае произошел взрыв. В результате один военнослужащий скончался, еще восемь человек обратились за медицинской помощью. По информации «Известий», при погрузке-разгрузке произошла детонация неустановленного боеприпаса. После чего началось горение.
7 октября 2020 года на складе боеприпасов под Рязанью произошел пожар. Он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.
К тушению огня на открытых площадках хранения военных складов были привлечены бронированные роботы. Пожар полностью потушили только 9 октября. На следующий день саперы провели поиск неразорвавшихся снарядов.